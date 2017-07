Jüri Reinvere: muretsev Eesti muretseb, aga sörgib Läti sabas

Nagu me tihti räägime: me eestlased muretseme endale maja, muretseme endale auto ja lapsed, lõunamere puhkused, me muretseme endale nädalalõpulõõgastused ja ilulõikused. Ja selle lõputu muretsemise juurde me muretseme ka oma tuleviku pärast – aga kui see lõunamere puhkuse muretsemine läheb kuidagi libedamalt elu söögitorust alla, siis tuleviku muretsemine käib hästi süngelt, mingi rusuva-vaikse eelarvamusega.

Umbes sedamoodi, et pimeduses luurab surm. Loen siit Saksamaalt Eesti lehti ega või hommikuti ära imestada: küll muretseme tänavakorraldustööde, eesti keel ja kultuuri pärast, kõigest hästi läbisegi ja pealegi tihti täiesti arusaamatutes kohtades. Seal, kus peaks muret tundma, tihti – mitte piuksugi.

Hea näide on mure eesti keele ja kultuuri tuleviku pärast. Tihti on see muretsemine ähmane, ilma selgete kontuurideta, mingil imelikul põhjusel argumendina aga kõlbab ta tihti juba vägagi konkreetsetele tegudele. Huvitav, huvitav! Tegelikkuses on eesti keelel ju hiilgav olukord. Ta on ümbritsetud riigiga, kes on andnud talle selged raamid. Enamik räägib eesti keelt koduriigis ainsa emakeelena. Me ei õõtsu mingites kreoolkeelte soos, Eesti Keele Instituut valvab seda nii öösel kui ka päeval.

Ajakirjanduses tegelenuna võin ka rääkida, kuidas eesti keeletoimetajad lendavad peale nagu kotkad, valmis välja kiskuma iga veidruse, nii et suled ja silbid lendavad – artikli toimetamine näeb välja nagu üks põhjalik varese tuustimine, mitte igav toimetustöö. Vaid Soomes olen näinud midagi seesugust. Seal ka vaid siis, kui soomlane tahab eestlasele selgeks teha, et soome keelt ta ikkagi ei oska. Minu lugupidamine sellisele aktiivsele andumusele! Selles raskekahurväega valvatud eesti keeles on olemas mahukas kirjandus, on olemas ülikool ja teadus.

Miljoni kõneleja kohta on seda oi kui kohutavalt palju. Seda ei tohiks mitte mingil juhul alahinnata. Ja ma ei tea, kust see suremise jutt. Alles hiljaaegu seati näiteks Suurbritannias üles eesmärk tõsta kõmri keele kõnelejate hulk miljonini, kuulsat baski keelt räägib esimese keelena vaid 27 protsenti baskidest.

Kumbagi keelt toetab küll instituut, kuid ka romanši keelt toetab instituut ja selle keele olukord on juba kordades raskem – korda valvav instituut ei määra veel kõike. Meie paljud sugulaskeeled pole enam pea kellelgi ainukene emakeel, rääkimata sellest, et näiteks sama olukord valitseb 7,6 miljoni valgevene keele rääkija hulgas. Ainult portugallastelt olen veel kuulnud sedasama suremise juttu, nemad arvavad miskipärast, et nad on väike keeleruum.

Me oleme nii privilegeeritud olukorras, et seda on raske uskuda. Ja – olgem ausad – tegelikkuses end ikka väga kõrgele kahesaja aastaga üles töötanud. Meie vastu saab ehk ainult Island. Ja kohe lisan: Islandit pole ajaloo jooksul pooltki nii totaalselt hävitatud, tema juurde pole keegi eriti palju kordi sisse sadanud ja teisi keeli jõuga pähe määrinud.