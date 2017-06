Propastop: kas Leedus kukkus elumajale tuumapomm?

Juhtum hakkas hargnema 14. juunil, kui sotsiaalmeedias levitati uudist, nagu oleks Leedus kukkunud elumajale tuumapomm.

Tekst kirjeldas, kuidas Klaipeda piirkonnas juhtus intsident Balti riikides paikneva USA õhujõudude pommitajaga B-52, mis kukutas harjutuslennul olles kogemata elumajale tuumapommi B-61.

Levitatavas tekstis öeldi, et juhtumi detaile veel ei teata, kuid ekspertide hinnangul oli õnnetuse põhjuseks kas piloodi eksimus või viga relvasüsteemis. Samuti mainiti, et pomm kukkus kahekorruselisele elumajale, mille tulemusel sai viga maja gaasitorustik ning hoone süttis põlema. Kannatanute kohta infot ei jagatud, küll aga loetleti üles sama tüüpi lennukitega juhtunud õnnetused alates 1958. aastast.

Võltsing vs originaal. / Kuvatõmmised

Kuidas valet levitati?

Võltsingut levitas uudistevahendusportaalis wn.com kasutaja nimega johnkeller, illustreerides seda ka fotoga. Tegemist on pildivõltsinguga, mille aluseks on USA kaitseministeeriumi kodulehelt näpatud ekraanitõmmis, mis räägib B-52 lennukist. Libauudise avaldab veel panjury.com lehel kasutaja travis turner ning reddit.com'i keskkonna lennunduse osas johnkeller68. Võltsuudis on levinud ka mõningates leedu– ja venekeelsetes väljaannetes.

Leedu Delfi väitel saatis mitmele meediakanalile ja riigiasutusele libauudise materjalid keegi Romualdas Palionis, kes on vimeo.com keskkonda postitanud põlevast kahekorruselisest majast video, mille juurde on lisatud algse valeuudise tekst.

Libauudis ei levi siiski eriti laialt. See saab Leedu meedias kiirelt külge libauudise märke, redditis lükkavad võltsingu ümber teised kasutajad.

Kes on valeuudise taga?

Tänaseks selle kohta selgust pole. «Johnkeller» ja «Romualdas Palionis» tunduvad libakontodena, mis loodud selle uudise levitamise jaoks – varasemat ajalugu neil nimetatud keskkondades pole. Nimed pole aga valitud juhuslikult, näiteks on inimene nimega John Keller väljaande Military & Aerospace Electronics peatoimetaja ning avaldanud aastate jooksul oma nime all mitu lennundusega seotud artiklit. Samuti on John Keller filmis «Transformerid» USA kaitseministri nimi.

Vaadates pingutusi, mida on kontode loomise, piltide töötlemise ja videote otsimisega tehtud, ei tundu tegemist olevat kellegi juhusliku naljaga. Samas räägib välismaise inforünnaku kahjuks asjaolu, et mingit võimendust uudis vene- ja ingliskeelses meedias ei saanud. Nii jääbki üle ainult oletada, et tegu oli kellegi eraviisilise katsega meedias lainetust tekitada.

Ka pole selge, miks valeuudist levitati. Juhtumit Leedu Delfile kommenteerinud Andrius Dilda Leedu armeest arvas, et valeuudisega testiti valitsusasutuste tööd, levituskanalite ja strateegiate toimivust ning riigiasutuste reageeringuid rünnakule.

Propastopi jaoks näitab juhtum, et tõepärasena tunduva valeuudise saab toota ja eetrisse paisata suhteliselt lihtsate vahenditega. Kuid seda levima saada ei ole niisama kerge, vaja läheb suurt kanalite võrgustikku või veebirobotite armeed. Samuti näeme, kui oluline on meediakanalite ja valitsusasutuste panus selliste juhtumite kummutamisse. Hiljuti näiteks lükkas Eestis ühe võltsuudise kiiduväärselt kiiresti ümber välisministeerium.

Leedu valeuudise juhtumit on analüüsinud ka Atlantic Council Digital Forensic Research Lab ja Disinformation Review.

Propastop.org on kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.