Postimees 1923. aastal: Jaan Tõnisson: laulupeod olid ja jäävad tähtsaks!

Üleüldistel laulupidudel on tähtis osa täita olnud Eesti rahvuslikus arenemisloos. Mitte ainult, et üleüldised laulupeod on meie rahva keskel muusika elule võimsalt hoogu annud. Üleüldised Eesti laulupeod olid võõra võimu päevil meie rahvale tähtsamad eneseavalduse võimaluseks ja rahvusliku äratuse allikaks.