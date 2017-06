Mihkel Mutt: kolmsada tuhat keelt ja meelt

Et lõimumise puhul peavad mõlemad teineteise poole nihkuma, on tavatõde. Paraku on see liiga üldine ja kehtib matemaatiliselt või laboratoorsetes tingimustes – näiteks kui võtta kaks rahvusrühma ja viia asustamata saarele. Praktikas on peaaegu iga juhtum unikaalne. Rääkida lõimumisest nagu võrdse osakapitaliga partnerite aktsiaseltsi asutamisest on sama, kui asetada võrdusmärk suurrahva rahvusluse (mis tahab ümberkaudseid endasuguseks muuta) ja väikerahva rahvusluse (mille ainus soov on püsima jääda) vahele.

Varem kõnelesime, et lõimumiseks on tarvis aega. Nüüd, kui varsti inimpõlv möödas, on tulnud tõehetk.

Tundub, et tõeliselt lõimuda pole Eestis tahtnud keegi peale selle eest vastutavate ametnike ja poliitikute ning mõne heatahtliku ja -uskliku. Teatud määral on see toimunud spontaanselt kahes sfääris: ärieliidi ja ühe osa haritlaskonna hulgas, samuti igapäevatasandil. Esimeste puhul surub majanduslik või vaimne ühisosa muud tegurid tagaplaanile. Teisel puhul on nii nagu vanasti «oma» komparteilastega: ka nüüd on paljudel «oma» koduvenelased-kodueestlased, kelle kohta üldreeglid ei kehti. Tõsi, veel on sportlased, kelle puhul seda probleemi justkui ei eksisteerigi.

Integratsioonist sai kattevari revanšile, mis rüütatud tsiviliseeritud ja koguni üllastesse loosungitesse. Eestlased tahtsid (enamasti küll alateadlikult), et ka venelased tunneksid, kuidas on olla n-ö teisejärgulised. See hoiak oli püsiv, aga eestlastele omaselt mittekirglik, pigem midagi vaikse parastamise ja manitsemise vahepealset. Mida põlvkond edasi, seda nõrgemaks soov «tagasi teha» muutub.

Venekeelsed kahtlemata võtsidki integratsiooni kui varjatud kottimist. Mille eest, see oli neile enamasti ebaselge, igal juhul ei tundunud proportsionaalne. Loomulikult tekitas see tõrjehoiakut (kas see oli õigustatud või mitte, pole praegu tähtis, sest nii, kuidas midagi tuntakse, nõnda see ongi).

Põhimõtteliselt mulle meeldiks, kui Eestis elaks parasjagu teisigi rahvaid, sest see teeb elu huvitavamaks ja erinevused rikastavad. Just sellepärast oleks idee venelased eestlaste hulka sulandada utoopiline ja jabur. See, mis välja tuleb, poleks siiras, või oleks see lame ja köndistatud. Nii nagu luhtus nõukogude inimese ja jugoslaavlase loomine, nii ei tule midagi ka nn eestimaalase tegemisest (välja arvatud geograafilises ja juriidilises tähenduses).

Integratsioon on suuresti taandunud keeleõppele. Muidugi on loomulik, et kõik elanikud oskavad mõne lausegi riigikeelt – nii nagu see on kõikjal maaailmas. Liiati on keel eestlastele ülimalt tähtis ja ka tulemused (vähemalt statistiliselt) ilmnevad siin selgemini kui varjatud muutused inimeste psüühikas. Ometi on just viimased kokkuvõttes tähtsamad, meel on olulisem kui keel.

Tunnistan, et pärast viimase veerandsajandi ponnistuste jälgimist mulle peaaegu piisaks enam-vähem heatahtlikust neutraalsusest ja Eesti riigi aktsepteerimisest. Muidugi oleks positiivsus ja konstruktiivsus üldise asja ajamisel paremad. Aga kuni neid pole, eelistan umbkeelset seaduskuulekat rahulikku elanikku säärasele sõnaosavale väänikule, kes meile meie oma keeles kaikaid kodaratesse loobib.