Pamela Maran: kuidas lugeda negatiivseid uudiseid?

Noor neiu tappis metsas pärast sünnitamist oma imiku, surudes ta jõuga mitmeharulise puu vahele, Moskvas lõikas lapsehoidja väikelapsel pea otsast ja vehkis sellega tänaval, Pariisis, Nice'is, Stockholmis, Manchesteris ja paljude teistes kohtades on terrorirünnakutes hukkunud kümneid inimesi. Veri, rõlgused, soolikad, surmad ja vägivald ruulivad meedias. If it bleeds, it leads ehk eesti keeli «kui see veritseb, siis see valitseb». Huvitav, et riim ei lähe tõlkeski kaduma.

Isegi, kui me ei puutu vägivallaga otseselt kokku, toob meedia selle lugejale väga lähedale. Nii lähedale, et see mõjutab meid lõpuks vahetult ja võib öelda, et vägivallast on traumeeritud ka kogu meedia tarbijaskond.

Evolutsiooniliselt on meie aju seadistatud pöörama enam tähelepanu negatiivsele, ohtlikele ja hirmutavatele aspektidele. Ürgajal oli meil seda vaja ellujäämiseks. Nüüd saab meedia seda kasutada uudiste müümiseks. Meie orienteeritus hirmule ja meedia suund seda jagada, toob kasu ühele, kahju teisele poolele.

Uuringuid on sel teemal tehtud küllalt palju. 20 aastat tagasi võtsid Sussexi ülikooli uurijad vaatluse alla negatiivsete uudiste mõju. Uurijad konstrueerisid kolm 14-minutilist bülletääni. Üks neist koosnes täielikult negatiivsetest uudistest, teine kajastas positiivseid sündmuseid (nt loteriivõit, paranemine haigusest jne) ja kolmas oli emotsionaalselt neutraalne. Uudiseid näidati kolmele eri grupile. Oli ilmne, et negatiivseid uudiseid vaadanud inimesed kogesid pärast uudistebülletääni vaatamist oluliselt rohkem ärevust ja kurbust kui need, kes vaatasid positiivseid või neutraalseid uudiseid.

Kuid negatiivsuse vaatajad kulutasid rohkem aega ka oma isiklike murede üle mõtisklemise ja nende jagamise peale ning dramatiseerisid oma muret rohkem kui kaks teist gruppi. Dramatiseerimine tähendab siis seda, et katsejänesed mõtlesid oma mure veelgi suuremaks kui see algselt oli. Nii võimendasid negatiivsed uudiseid üldiselt isiklike hädasid.

Ühes teises, 2013. aastal tehtud uuringus võeti vaatluse alla Bostoni maratoni pommitamise järgne meediakajastus. Internetiküsitlusele vastas 4675 täiskasvanut. Tulemused näitasid, et need, kes olid pidevas terrorit kajastavate uudiste väljas, kogesid üheksa korda suurema tõenäosusega akuutset stressi kui need, kes minimaalselt uudiseid tarbisid. Uurijad väidavad, et korduv kokkupuude meedias ilmuvate traagiliste piltidega võib aktiveerida ajus protsesse, millest võib areneda välja posttraumaatiline stressihäire.

Sarnaseid uuringuid on kümneid ja kuskilt ei kostu, et kohutav uudis väljendaks positiivset efekti lugeja meeleolule ja tervisele. See on niivõrd kulunud tõde, aga ometi võiksime sellele praegu tähelepanu koondada. Pole kahtlustki, et terrori ja vägivalla kajastamine meedias jätkub ja meedia peab endiselt infot jagama, kuid meie saame infot teadlikult töödelda, et ennast säästa.

Negatiivse uudise jagamine kui egoism?

Nagu eestlasel hädasid vähe oleks! Tööpuudus, vägivaldne lähedane, kehv töökoht, haige lähedane, enda haigus, üksindus, armastusepuudus... Nimekiri on lõputu. Kuigi osad probleemid tundvad lahendamatud ja paljud väga raskesti lahendatavad, siis meediast tuleneva stressi vältimine on kõige hõlpsamini klaaritav.