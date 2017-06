Sirje Kiin: Eesti võimalus olla suur välispoliitika tegija

Esimesest juulist alates on Eesti esimest korda pooleks aastaks Euroopa Nõukogu eesistujariik.

Meil ei ole paraku olnud teiste riikidega võrdsel määral aega ei ettevalmistustöödeks ega personalitreeninguteks, sest Euroopa Liitu raputava Brexiti tõttu tõmmati Eesti eesistujamaa roteeruv roll pool aastat ettepoole ja nõnda pidime hüppama pooleldi pea ees tumedasse vette mitmel erineval põhjusel: esmalt ootamatult muutunud ülitõtaka ajakava pärast, teiseks märksa pingelisema välispoliitilise olukorra pärast ja kolmandaks seepärast, et just Eesti osutub nüüd riigiks, kelle eesistumise ajal peaksid algama keerulised ja enneolematud Brexiti läbirääkimised Suurbritanniaga.

Samas – neid ajaloolisi läbirääkimisi ei pea mitte Euroopa Nõukogu, vaid Euroopa Komisjon, aga kuna maailma avalikkuse jaoks on just Brexit praegu peamine probleem Euroopas, saab Eesti edukus või läbikukkumine olema asjaga nii või teisiti seotud. Seepärast on Eesti eesistumisvastutus erakordselt suur.

Meie teema eesistumise ajal – mitte digivaldkond

Kui kõik oli veel suhteliselt rahulik ja Euroopa tundus sujuvat bürokraatlikult hästi sissetallatud rada, keskendusid eelnevad arutelud Eestis sellele, et meie eesistumise suureks teemaks või peamiseks sihiks võiks olla meile omane digiteema ehk Euroopa Liidu järeleaitamine samasuguseks kaasaegseks digiriigiks, nagu Eesti juba on või vähemasti kujutleb, et on.

Ent kuna maailmapoliitikas, sh NATOs on käimas nii suured mullistused, paistab paratamatult kujunevat nii, et Eesti keskseimaks teemaks võiks või peaks saama hoopis kõvem valdkond ehk Euroopa ühine kaitsepoliitika.

Küsimus pole selles, et USA president Donald Trump käis Euroopas ja nõudis Euroopa riikidelt otsesõnu nii suuremat kui ka kiiremat panustamist NATO ühiskatlasse. Sest säärane nõue ise pole ju üldse uus.

Põhimõtteline kokkulepe kaitsekulude kasvuks kahe protsendini oli ju NATO tippkohtumisel tehtud juba mitu aastat tagasi. Sama seisukohta edastasid ka varasemad USA presidendid, viimati Barack Obama, ehkki nemad tegid seda viisakamas vormis.

Kõige ambitsioonikama kava on tänavu välja käinud hoopis Euroopa Liidu välispoliitika ja julgeolekupoliitika kõrgeim eriesindaja, sisuliselt Euroopa Liidu välisminister Federica Mogherini, kes on rõhutanud mitmel rahvusvahelisel foorumil, et Euroopa peab hakkama võtma üha suuremat rolli mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma julgeolekus.

Näiteks ütles Mogherini Oslos toimunud julgeolekukonverentsil: «Ida-Aasiast Ladina-Ameerika ja Aafrikani on näha vajadust, et Euroopa oleks globaalne julgeoleku pakkuja, globaalne partner. Arvan, et oleme hakanud aru saama, et meil on võime olemas ja peame rolli eurooplastena välja mängima. Me hakkame seda nüüd lõpuks tegema – julgeoleku ja kaitsevaldkonnas.»

Just Eesti eesistumise ajaks on Mogherini juhtimisel väljatöötatud plaanid jõudnud tänaseks nii kaugele, et esmakordselt on vaja Euroopa riikide vahel jõuda reaalsete ühiskokkulepeteni valdkonnas, mida varem ei peetud üldse Euroopa kui majandusliidu asjaks.

Euroopa Komisjon teatas juunis, et kaitsekoostöö fondi rahastatakse 1,5 miljardi euro suuruses summas. See on esimene kord ajaloos, kui Euroopa Liidu eelarve eraldab raha kaitsevaldkonnale. Kui Eesti eesistumise ajal jõutakse kaitsevaldkonnas sisuliste kokkulepeteni, võib Euroopa Liidu kaitsefondi maht kasvada aastaks 2021 kasvada kuini 5,5 miljardini aastas.