Tarmo Tüür: hõberemmelga õppetund - loodus ja inimesed arengul jalus?

Eesti lähiajaloos ei ole kunagi päevakorral olnud nii palju suuri keskkonnakaitsega seotud teemasid kui viimase poole aasta jooksul: Eesti metsade seis, Rail Baltic, Reidi tee ja mastaapse puidurafineerimistehase kavandamine. Samuti mõneti ootamatult samasse ritta asunud Haabersti hõberemmelgas, mis ilmselt ka pärast langetamist niipea pildilt ei kao.

Kõik need küsimused on tekitanud teravaid debatte ja vastandumisi. Aruteludes on meediaruumi paiskunud segiläbi nii argumente, emotsioone kui ka hinnanguid. Küllalt sageli on aga probleemide sügavama analüüsi asemel piirdutud teistsugusel seisukohal olijate sildistamise, naeruvääristamise või isegi süüdistamisega.

Sellest on kahju, kui ei vaevuta mõtlema, mis on probleemide ja ilmingute taga, nende põhjustele. Neile, kel huvi seda siiski teha, pakun mõned niidiotsad.

Kui nimetatud teemade langemine sedavõrd lühikesele ajavahemikule võib olla juhus, siis asjaolu, et keskkonnaküsimused pälvivad palju tähelepanu ning kõnetavad sedavõrd suurt hulka inimesi, kutsuvad kaasa mõtlema ja ka tegutsema, peegeldab minu hinnangul suuremat muutust ühiskonnas.

Ühe enam levinud, Ronald Ingleharti ja tema järgijate loodud väärtushinnangute teooria ja sel põhinevate uuringute järgi on Eesti jõudsalt liikunud arenenud lääneühiskondade jälgedes. Aastakümneid sotsiaalmajanduslikult heal järjel olnud riikides on ellujäämisega seotud väärtuste asemel kanda kinnitanud eneseteostusega seotud nn pehmemad väärtused.

Sealhulgas kasvav ühiskondlik aktiivsus ja puhta keskkonna väärtustamine. Kuigi uuringud ei näita Eestis veel selliste väärtushoiakute selget läbimurret, on postmodernistlike väärtuste võidukäigule viitavaid ilminguid juba mõnda aega tunda.

Sellisele väärtusnihkele viitavaid ja uutest väärtustest kantud seisukohavõtte kohtab Eesti meedias üha sagedamini. Ent enamasti on need pälvinud terava vastureaktsiooni. Seejuures ei anta sageli endale aru, et väärtuskonfliktis pole mõtet teistsuguseid hoiakuid või nende kandjaid tümitada, selgitamaks, et minu väärtushinnangud on paremad. Loomulikult on! Ent seda just sinu enda meelest – muidu need ju poleks sinu väärtushinnangud.

Ülal nimetatud keskkonnateemadel on jäänud pahatihti silma sarnane tendents. Ei osata või ei julgeta endale tunnistada, et SKT ja majanduskasv pole enam kõigile ühene väärtus ja ainuvõimalik mõõdupuu. Üha enam inimesi on hakanud mõistma, et areng senises mõistes ei saa olla lõputu.

Väärtusnihe ei toimu ainult noore, pealekasvava põlvkonna toel. Selliste väärtuste kandjaid on ka kõigis eelmistes põlvkondades, kes on saanud need emapiimaga kaasa või jõudnud elukogemusega äratundmisele, et ökosüsteem on terviklik ja haavatav ning inimene koos sellega.

Kui veidi vaeva näha, siis on puhas elukeskkond ja selle komponendid (erialatermin «ökosüsteemi teenused») samuti päris hästi rahasse ümber arvutatavad. Näiteks milline hind on puhtal õhul ja veel meie tervisele. Võib ka arvutada, kui palju loodusturism Eestile kasu toob. Või turism tervikuna, sest oleme oma looduse ju kogu Eesti turismi heaks müügiargumendina rakendanud. Seega ei pea tavapäraseid tulu-kulu arvestusi lõplikult üle parda heitma, aga peame olema valmis tooma oma valemitesse uued komponendid, et kõiki tegelikke väärtusi paremini tabada.