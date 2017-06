Lugeja kiri: BMWga kihutanud liiklushuligaan kandis ahvinumbrit

Liiklushuligaanidest ja üleolevatest roolikeerajatest on liigagi sageli juttu. Purjuspäi kihutamine, lihtsad plekimõlkimised, lubadeta sõidud ja sagedased inimohvritega avariid on saanud meie elu pärisosaks. Süüdlasi küll hurjutatakse, muudetakse karmimaks karistusi, aga pahateod ja arusaamatused meie teedel kahjuks jätkuvad.

Toon vaid ühe paradoksaalse näite. Hiljuti tiirutas Pärnumaal Halinga valla kandis ringi BMW. Ei pidanud ta miskiks liiklusmärke ega kellekski jalakäijaid. «Mis sa ahvist ikka tahad,» ühmas üks jalakäijatest. Ja tõesti – sõiduvahendi liiklusmärgil ilutses tähekombinatsioon «AHV»!

Edasi mõeldes leiaks paljusid juhte iseloomustavaid tähekombinatsioone, nagu «HULL», «LOLL», «KOLL», «NONN» jne. Nähes lähenevat sellise numbrimärgiga sõidukit, oleks targem eemale tõmbuda. Ettepanekut tasuks kaaluda, seda enam, et minevikust on ju näide võtta – kruviti ju Vene aja lõpuaastail joodikust autojuhi auto külge teatud ajaks hoiatav O-numbrimärk. Nii et on, mille üle mõelda.

Henn Lahesaare