David Davis Briti eestlastele: töötan õiglase Brexiti nimel

Eelmisel nädalal pidasime Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnieriga esimese kohtumise, et alustada Ühendkuningriigi EList lahkumise läbirääkimisi.

Olen selgelt mõista andnud, et meie prioriteet on kindlustunde tagamine Ühendkuningriigis elavatele ELi kodanikele ja vastupidi. Mul on hea meel, et sellisel seisukohal on ka EL ja et kodanike teema on esimeste seas, millele lahkumiskõnelustel lahendust otsime. Esmaspäeval avalikustasime oma kodanike õigusi käsitleva põhjaliku poliitikadokumendi.

Ühendkuningriigi on valinud oma koduks enam kui kolm miljonit ELi kodanikku, sealhulgas üle 10 000 eestlase. Lisaks on Ühendkuningriik Eesti noorte ja tudengite üks meelissihtkohti – umbes 40 protsenti Suurbritannias elavatest eestlastest on 16–29-aastased. Nad on lahutamatu osa Suurbritannia ühiskonnast. Ja nad väärivad võimalust minna tulevikule vastu võimalikult suure kindlustundega.

Sestap esitan kohe Brexiti läbirääkimiste alguses Ühendkuningriigi ettepaneku nende, meie riigile väärtuslike inimeste õiguste tagamiseks. Ja on õiglane, et jõuame ELiga vastastikuse kokkuleppeni, mis kaitseb ühtviisi enam kui miljonit ELis elavat Suurbritannia kodanikku.

Mõistan, et vahepealne aeg on põhjustanud nii mõnelegi teile, teie Ühendkuningriigis elavatele perekonnaliikmetele ja sõpradele palju ebakindlust, mida on kahjuks süvendanud ka arvukad müüdid meie võimaliku lähenemise kohta.

Nii on väidetud, et Ühendkuningriigi EList lahkumise järel saab Euroopa kodanikele osaks väga karm kohtlemine. Või et töötame välja niivõrd keerulise protseduuri, mis ELi kodanikke meie liidust väljaastumise järel Ühendkuningriigist lahkuma kehutab.

Siinkohal soovin kasutada võimalust selliste väidete kummutamiseks.

Võrdne kohtlemine

Ühendkuningriik on alati olnud salliv, avatud ja mitmekesine riik ning nii jääb ka edaspidi. Me ei muuda end Ühendkuningriigiga sidunud eestlaste elu keeruliseks. Tunnustame teid meie riigile antud panuse eest.

Tahame tagada praegu Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike seniste õiguste ja võimaluste jätkumise. Kohtleme kõiki ELi kodanikke sõltumata nende päritoluriigist võrdselt. Soovime anda seaduskuulekatele ELi kodanikele, kes on asunud elama Ühendkuningriiki enne kokkulepitud kuupäeva, ja nende pereliikmetele võimaluse taotleda Briti seadusele vastavat alalise residendi staatust. Leiame, et nimetatud kuupäev ei tohiks olla varasem kui 29. märts 2017 ega hilisem kui päev, mil riik ametlikult EList lahkub.

Seni, kuni ELi kodanikud soovivad Ühendkuningriiki edasi jääda, ei rakendata nende residentsusele mingeid sisserände tingimusi. Teiste sõnadega, inimesed saavad Ühendkuningriigis endiselt piiranguteta töötada ja õppida.

Neile tagatakse Ühendkuningriigi kodanikega võrdne juurdepääs riigi tervishoiusüsteemile, õigus taotleda toetusi, pensionit ja elukohta kohaliku omavalituse rajatud elamus.

Õiglane ettepanek

Miks me oleme otsustanud just selle valiku kasuks? Sest see on ainuõige teguviis. Ootame endiselt Suurbritanniasse inimesi nii EList kui ka väljastpoolt, kes tahavad siia tulla, siin töötada ja siinsesse ühiskonda oma panuse anda.

Selleks et vältida juriidilist tühimikku vaba liikumise õiguste lõppemise ja ELi kodanikele Suurbritannia alalise elaniku staatuse saamise vahel, kehtestame üleminekuperioodi. See tähendab, et EList lahkumise hetkest kuni vajalike resideerumisega seotud dokumendite saamiseni on ELi kodanikel seaduslik õigus jätkata Ühendkuningriigis elamist.