Olev Remsu: uusludiidid ja ksenofoobid pealetungil

Miski inimkonna ajaloos ei kao jäljetult. Tänapäev on kaunis rikas uusludiitlikest liikumistest, nõnda et Rail Balticu vastased, ehkki paljud neist põlgavad Euroopa-sidemeid, pole oma rehetalus sugugi üksinda. Neid liikumisi on veidramaid ja vähemveidramad, üldjuhul austatakse Ned Luddi kui Jeesust, kes löödi risti. Ja prohvetiks on niisugune reaalne ja võimas autoriteet nagu Martin Heidegger, üks XX sajandi suurimaid filosoofe, kes pidas põllumajanduse motoriseerimist võrdseks inimeste hävitamisega gaasikambrites. Tema eelistas idülli ja loomulikku pussu vänge masinaleha asemel.

Neoludistlike õpetuste nimetused on juba paljuütlevad – kristlik anarhism, antiglobalism, anarho-privitivism, anarho-individualism, freelancerism (vabakutselisus), deep ecology (süvaökoloogia). Ei jätku mahti nende sisusse süveneda, ent üldiselt seatakse eeskujuks lihtne ja loomulik elu, radikaalsemad suunad õhutavad sabotaaži progressiriugaste vastu. Mõned neist kuulutavad kõigi pahede allikaks televisiooni ja selle seisukohaga olen ma ilusti nõus.

Võibolla on õige, et tööstusrevolutsiooni algatas inimese surmatung ning võibolla liigume me selles sihis aina kiiremini ja kiiremini. Põrgutee olevat sillutatud väärt kavatsustega… Võibolla tahtis Ned Ludd (kui ta ikka olemas oli) tõesti inimkonda päästa.

Ainult et tehnoloogiline edenemine on paratamatus ning selle saaks seisma panna ainult niiviisi, et keelaks ühe seitsmest surmapatust – ahnuse (omandihimu).

Ajaloos on selliseid katseid tehtud. Lenin ja Trotski andsid käsu spekulandid turgudel kohapeal maha lasta, Feliks Edmundovitš Dzeržinski lõi vastavad üksused ja läks lahti verevalamiseks ning ülekohtu vastu sõdimiseks. Meie ei peaks loodavaid surmaeskadrone saatma esialgu turgudele (seda pärast), kõigepealt tuleks hävitada pangad ja ettevõtted.

Mida ma sellega öelda tahan? Aga seda, et paratamatuse vastu lihtsalt ei saa, karju või tagajalgadel püsti.

Miks siis tahavad need eurooplased siia raudtee rajada? Ikka ahnuse ja omandihimu surmapatu pärast. Ainult sellise täpsustusega, mida ei tunnista eales ükski ksenofoob. Asi on selles, et mida rikkam on su naaber, seda rikkam oled sa ise. Ja tema vaesus kisub alla sinugi jõukust. Näidet pole vaja kaugelt otsida – meilegi pudeneb üht-teist Soome hüvangust. Ja see seaduspära kehtib kaugemategi riikide vahel, nõnda et maa tuleb katta ökoloogiliselt puhaste magistraalidega.

Ilmselt ei õnnestu eiarditel Rail Balticu rajamist Eestis peatada, aga kui see juhtuks, ehitataks seesugune raudtee niikuinii. Ikka surmapatu pärast, sest ilma selleta ei suuda me elada. Ainult et trass kulgeks kuskilt Peipsi tagant ja veondus elustaks sealset kärbunud majandust. Rööpad jõuaksid ehk Ust-Lugasse ning tulevikutunnel Soome läheks siis ka sealt.

Siis võivad mõned aktivistid kordaminekut nautida. Meie loodus on jäänud puutumata, meie sidemed Euroopaga on nõrgenenud, meil võidaks oma reheelamus rõõmsalt laulu lüüa – Mats alati on kange mees…

Selle kõigega ei taha ma öelda, et loodusest ei peaks hoolima. Väga peab. Kutsun üles just olema selles vallas veel kangemad naised ja mehed.