Eerik-Niiles Kross: globaalne Eesti rahvusriik

Riigikogu arutas juuni alguses Eesti inimarengu viimast aruannet (IAA). See räägib põhiliselt rändega, nii sisse- kui väljarändega seotud probleemidest. Aga sisuliselt räägib see Eesti rahvastikukriisist. Üks aruande põhijäreldusi on, et kui me jätkame senisel kursil, langeb Eesti rahvaarv 2100. aastaks 750 000-le. Väike tõus on võimalik ainult üliinimlikuna tunduva pingutusega. Saavutada 30 aasta pärast keskmiseks laste arvuks enam kui kaks iga naise kohta ja leida kuskilt juurde 200 000 Eestisse kolijat. Seda olukorras, kus keskmiselt rändab Eestist välja 5000 inimest aastas ja alles möödunud aastal oli rändesaldo esimest korda üle 25 aasta väikeses plussis.

IAA kirjeldab viisakate sõnadega Eesti rahvastikupoliitika põhiprobleemi. Ja see on tõeliselt kuum kartul. Nii nagu eestlane tahab maja vanalinnas metsas merevaatega, tahab eestlane ka, et meid oleks rohkem, aga eriti keegi juurde ei tuleks, tahab, et siia tuleks tarku, töökaid ja rikkaid inimesi, ent samas, et võõraid oleks vähe, et mingil juhul ei tuleks pagulasi ja et keegi pakuks kõrgepalgalist tööd, aga samas madalapalgalisi töölisi juurde ei tahaks. Ühesõnaga, eestlane tahaks, et meil oleks nii avatuse kui suletuse plussid ja ei kummagi miinuseid.

Kui IAAst teha üks järeldus, siis on see järgmine. Eesti kas arendab välja ja rakendab targa rahvastiku- ja rändepoliitika või viivad rahvastikuprotsessid meie hääbumiseni. Poliitikud on lõksus, sest populaarset poliitikat on siit raske välja imeda.

Me oleme viimased 25 aastat palehigis ehitanud rahvusriiki eestlastele ja proovinud lõimida venelasi, aga tulemuseks on globaalne eesti kodanike kogukond ja segregeerunud ühiskond Eestis. Eesti riigi ja Eesti demokraatia piirid ei lange enam kokku.

IAA küsib: «Kuivõrd ja mis suunas mõjutab Eesti elanike erinev kodakondsus ühtse Eesti rahvuse kujunemist? Milliseid probleeme Eesti demokraatia toimimisele loob Eesti elanikkonna jagunemine kodakondsuse alusel, püsielaniku (teise riigi kodakondsusega, kuid püsivalt Eestis elava inimese) institutsiooni kinnistumine, aga ka Eesti kodanike valgumine Eesti poliitiliselt territooriumilt väljapoole (Eesti väliskogukond)?» Tark rahvastiku- ja rändepoliitika peab kõigepealt vastama neile küsimustele.

Eesti katsetab esimese riigina maailmas e-residentsust. See esmapilgul müügitrikiks peetud uut laadi seos riigi ja inimese vahel võib riigiõiguses ja demokraatia arengus edaspidi hakata mängima samasugust rolli nagu sotsiaalmeedia infoühiskonnas. Sellest võib saada täiesti uus ühiskondlik mõõde, mis muudab analoogühiskonnad digitaalühiskondadeks. See võib mõjuda ka rahvusriikidele nagu veebimeedia pabermeediale, kui me asju korralikult läbi ei mõtle. Tark rahvastiku- ja rändepoliitika peab seda kõike arvesse võtma.

Fundamentaalküsimus on aga minu arvates see: kui me tahame korraga rahvaarvu kasvu või vähemasti püsimist senisel tasemel, ei taha massilist sisserännet, ja iivet piisavalt kasvatada ei suuda (ükski arenenud ühiskond pole suutnud), siis kuidas seda olukorda lahendada.

IAA pakub peale iibekasvatamise eesmärgiks tuua Eestisse tagasi pooled väliskogukonna eestlased ehk siis 100 000 inimest. Seega tagasirände soodustamine.