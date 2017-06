Postimees 1938. aastal: maailm relvastub

Otse vastupidiselt näeme viimastel kuudel nende aladel isegi tegevuse elavnemist. Ja kui praegune kõrgekonjunktuur veel kuidagi püsib, siis on see põhjustatud just sõjavarustuse tööstuse laiendamisest ning sellel alal väliskaubanduse elavnemisest. On õigus nendel, kes ütlevad, et praegune majanduslik kõrgekonjunktuur võlgneb tänu rahvaste relvastumisele.

Kõikides riikides on relvastuse miinimumprogramm koostatud ja teda püütakse võimalikult kiiresti teostada. Selle programmi täitmiseks kasutatakse esiteks oma tööstusi. Et aga üheski riigis ei suuda oma tööstus kõiki relvastusprogrammi nõudmisi rahuldada, seepärast on tulnud osa sõjavarustusest või ta valmistamiseks tarvimisminevaid tooraineid mujalt osta. See on põhjuseks, et möödunud aastal oli maailma sõjavarustuse väliskaubandus väärtuse poolest arvates 28 prots. suurem, kui ta oli 1929. a. Maailma väliskaubanduse valmiskaupadest kuulub käesoleval ajal 2 kuni 3 prots. sõjavarustusele. 27.06.1938