Postimees 1931. aastal: filmikontori asjaajaja põgenes välismaale

Nagu lähemalt asja kohta kuuleme, on nimetatud äri asjaajaja kadunud juba möödunud nädalal. Filmikontori juhataja oli alul arvamisel, et ta on läinud teistesse linnadesse ja alevitesse kinoomanikkudelt maksusid sisse kasseerima, nagu ta seda on varemgi teinud. Alles hiljem, kui asjaajaja ikkagi tagasi ei tulnud, tekkis kahtlus ja hakati lähemalt uurima ka tema asjaajamist.

Selgus, et kassast oli kadunud üle 5000 krooni raha. Loost teatati politseile, kelle järelepärimisel piiripunktist selgus, et Boris Jehe on sõitnud juba 21. juunil üle Valga Lätti. Arvatakse, et ta sõitis ühes kaasavõetud rahaga Prantsusmaale.

Oletatakse, et põgenemiseks olid ka teised põhjused, sest sarnane väikene summa nagu 5000 krooni ei oleks ainuüksi tohtinud olla põgenemise põhjuseks. Pealegi katavad selle kahju tema poolt antud kindlustused ärile täieliselt.

26.06.1931