Kristen Michal: Tallinn – Helsingi tunnel, teeme ära!

Eestis on pikalt põud Suurtest Ideedest. Ideedest, mille kohta saaks nii ettevõtja, üliõpilane, ajakirjanik öelda – jah, Idee on Eestile hea. Teeb Eestit suuremaks ja ühendab. Idee on parim olenemata rahvusest või vaatest. Meil on selline Idee olemas. Loome Põhjamaades ja maailmas üsnagi ainulaadse kaksikpealinna, uue kaubatee põhja – lõuna suunale. Ehitades püsiühenduse Tallinnast – Helsingisse. Tekib atraktiivne kaksikpealinn, kus on lihtsam juurdepääs kapitalile, luuakse uusi innovatiivseid ettevõtteid ning tulu toob ka uus kaubatee.

Linnad konkureerivad. Iga päev. Nii talentide, investeeringute kui külaliste pärast. Tallinn või Riia? Helsingi või Stockholm? Kuhu sõita? Kuhu rajada uus peakontor? Täna on kahe tunni ulatuses Tallinnast alla miljoni inimese, tulevikus oleks 4,7 miljonit inimest. See on atraktiivne ruum. Turg, kontaktid – võimalused ettevõtjale, meelelahutus, kultuuriareng ja väga palju võimalusi. 30 minutit Tallinna kesklinnast Helsinki lennujaama? Helsingi kesklinnast peale tööd Tallinnase Stingi kuulama?

Unistus - atraktiivne kaksikpealinn, kasvab majandus ja võimalused

Talsinki või Hellinna tunnel muutub maailma kaarti teades jumekaks kaubateekonnal Barentsi merest Kesk- Euroopaase. Barentsi Meri ehk Põhja – Jäämeri on ennustuste järgi kümnendi jooksul laevatav. Kaubavedu, läbi Soome arendatava põhjasuuna, üle Soome lahe, otse Kesk-Euroopa südamesse, on perspektiivikas. Kommertshuvi algab meist ja põhjanaabritest ning ulatub Hiina otsinguteni uutest kaubateedest.

Kas tunnel on tehtav? Lühike vastus, on. Hiljutisel kohtumisel Soome tuntud investori ja ettevõtja Peter Vesterbäckaga kõlas idee, et on tehtav isegi kiiremini kui senised arvamused lubavad. Viis kuni kümme aastat ehitust. Ehituse ajaks luuakse tuhandeid uusi töökohti, ning ehitussektorisse lisandub üle miljardi lisakäivet aastas. Peter Vesterbackal on ütlus, et Tallinna on maailma naba, kui see ära teha.

Mõni võib siinkohal muheleda, et mis Suur Idee see Tallinna ja Helsingi tunneliga ühendamine ikka on? Lennukiga, saab koos turvakontrollidega umbes tunniga, lennuaeg 30 minutit. Laevaga 2,5 tundi. Mida selline ühendus peale aastate vältel ehitusest majandusse jääva raha annaks?

Kujutame ette tuleviku Tallinna hommikut. Kohvitops ühes, nutiseade teises käes. Jalutad peatusesse Õismäel, Mustamäel, Lasnamäel või Pirital. Tuleb moodne tramm. Loed uudiseid, terminalis jalutad otse tunnelisse minevale rongile. Ja 30 minutiga oled Helsingis.

Või lõpetad tööpäeva Helsingis, istud kaaslasega rongi ja poole tunni pärast oled Tallinna vanalinnas spaas ja söömas? Helsingist minutitega Estonia ooperis, Linnateatris või õhtut veetmas kohvikus Tallinna ilusal merepromenaadil? Unistus? Ühel päeval mitte.

Numbritest. Esialgne arvutus näitab, et püsiühendus, tunnel, kasvataks riikide majandust 0.5 – 3% SKPst aastas. Olgu võrdluseks öeldud, et Eesti kaitsekulude tase on näiteks 2 % SKPst. Keegi ei pahanda siinpool lahte kui Tallinn ja Eesti ühendatakse Helsingi ja Soomega, tulemuseks on jõukus ja sissetulekute kasv.

Rong või Hyperloop? 30 minutit vs 6 minutit?

Eesti inimene on skeptik. Kui pink on värvitud ja silt peal, et värske värv, tasub ikka ise katsuda. Nii on ka Tallinn-Helsingi ühendusega. Kas merepõhja saab ehitada, kas kannatab? Majandus-ja taristuministrina sõlmisin 2016 aastal Soome transpordiministri Anne Berneri ja teiste osalistega lepingu, uurimaks asja põhjalikult. Täna käivad põhjalikud geoloogilised uuringud, uuritakse trassi ja teostatavust. Esmane tagasiside on hea – merepõhi on paljulubav.