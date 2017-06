Peep Peterson: suur eesmärk - veel 20 aastat kiiret palgakasvu

Eesti unistus on alati olnud läänelik elustandard ning see ei lase palgatõusu ja selle eelduste osas puhkama jääda.

Paari aasta eest tegime lätlasest kolleegiga arvutusi, millal jõuame tänaste palgakasvudega Euroopa keskmiseni. Toonaseid keskmisi palku Euroopas ning meie koduriikides vastavalt kaks protsenti ja kuus protsenti pikendades sain mina Eesti puhul vastuseks 22 aastat. Lätlase kaks protsenti ja toonane neli protsenti andsid tulemuseks, et palgad ei kohtu lõunanaabritel kunagi.

Juhin tähelepanu, et võrdlus käis kogu Euroopa Liidu keskmise palgaga, mitte Lääne-Euroopa keskmise palgaga, millest euroliitu astudes unistasime.

Meie Euroopa katuseorganisatsioon Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) arvutas, et Tšehhil kulub Saksamaa palgakasvule järele jõudmiseks 84 aastat, Taanile 207 aastat ning Norra jääbki püüdmatuks.

Kuigi meie positsioon on täna parem, tuleb meil endalt küsida, kas need eesmärgid, millega euroliitu läksime, on veel jõus? Kui on, peame neid selgelt teadvustama ja sihikindlalt tulemuse poole rühkima.

Palatõusu hoidmine ja sellele eelduste loomine peab meil olema poliitikute, tööandjate ja töötajate ühine igapäevane pingutus ja koostööobjekt. Paljud mujal äraproovitud lahendused on meil veel täiesti rakendamata.

Tootlikkuse tõus hädavajalik

Euroopa Komisjon ja Eesti Pank on meile ette heitnud, et palgad tõusevad kiiremini kui tootlikkus ja see võib majanduse uppi ajada. Pikas perspektiivis on sellel jutul tõsi taga, lühemas veel mitte nii väga. Tootlikkust saab vaadata ka pikema ajaperioodi jooksul ja näiteks kriisijärgsetel aastatel ületas hoopis tootlikkus palgatõusu.

Üks näitaja, millega majanduses palkade adekvaatsust hinnatakse, on vaadata, kui suur osa majanduskäibest makstakse välja palkadena ja kui suured on kasumid.

Selles valguses on Eesti praegu võrdne Soomega (50 protsenti SKTst moodustavad palgad), kuid jääb pikalt maha näiteks Norrast. Euroopa Liidu keskmine on 56 protsenti. Ilma tootlikkust suurendamata võime sellest piirist paari aastaga mööda minna ja see võib küll probleeme tekitada.

Alati jääb küsimus, kas palgad kasvavad liiga kiiresti või tootlikkus liiga aeglaselt. Tootlikkus sõltub ainult vähesel määral töötajate käte kiirusest, rohkem uue tehnoloogia kasutuselevõtust, kallimate toodete juurutamisest, tootmisprotsessi optimeerimisest.

Kui mitu aastat püsis tootlikkus ühe-kahe protsenti piires, siis viimane statistika tõi positiivse uudise: koos investeeringutega on ka tootlikkus tõusnud lausa kaheksa protsenti. Korrelatsioon on ilmne ja investeeringute üheks käivitajaks on kasvanud palgakulu.

Protsessiinnovatsiooni saab teha just koos

Ka Saksamaa ja Rootsi ametiühingud räägivad väga palju tööviljakuse ja palgakasvu tasakaalust. Samas osalevad töötajad ka sealsete ettevõtete juhtimises ja vastutavad koos tööandjatega tootlikkuse tõusu eest. Olgu see mõtlemine uuele toodangule või uutele turgudele, aga eriti sisemise tootmisprotsessi parandamine.

Vaadates, kuhu on need tööstusriigid ametiühingute ja tööandjate koostöös jõudnud, pole nagu põhjust kahelda, et mudel töötab, ja ametiühinguid juhtimiskorrustel karta pole vaja.