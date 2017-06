Eksperdid: tõhus tagasisaatmise süsteem on rändepoliitika alustala

Täna, 20. juunil on rahvusvaheline pagulaste päev, mistõttu võib praegu sisserändajate tagasisaamisest rääkimine intuitiivselt vale ja inimvaenulik tunduda.

Ootuspärane oleks rääkida sellest, kui paljud inimesed vajavad kaitset, miks nad ei saa oma koju jääda ja kuidas kaitse saajaid Eesti ühiskonda lõimida. Vastuolu siiski pole, tõstatame tagasisaatmise teema just nimelt pagulaste endi huvides.

Toimiva tagasisaatmise süsteemi kasud

Ligi pool rahvusvahelise kaitse taotlejatest on tegelikult majandusmigrandid, kes tulevad siia hõlpsamat elu otsima. Riigi võime eristada abivajajaid nendest, kes ei vaja rahvusvahelist kaitset, ning viimaste kiire tagasisaatmine kodumaale on oluline. See teeb riigi pagulaspoliitika elanikele mõistetavaks ja õiglaseks.

Nii on tõhus tagasisaatmise süsteem legitiimse rahvusvahelise kaitse poliitika alustala. Kui inimesed näevad, et riik teeb pagulaste ja ebaseaduslikult riigis viibivate välismaalaste vahel vahet, suhtuvad nad pagulastesse paremini.

Peale pagulaste maine on oluline seegi, et juba eos perspektiivitud rahvusvahelise kaitse taotlused venitavad politsei- ja piirivalveameti menetlusjärjekordi, mistõttu kannatavad varjupaigataotlejad, kes tegelikult varjupaika vajavad. Miljonite ebaseaduslik Euroopa Liidus viibimine ei toeta kuidagi ka töötamiseks, ettevõtluseks või õppimiseks elamisloa saanud sisserändajate kuvandit. Seetõttu võidakse näiteks kvalifitseeritud tööjõudu või üliõpilasi kolmandatest riikidest ebaõiglaselt seadusrikkuja ja süsteemi kurnajana tajuda.

Võimalikult kiire tagasipöördumine oma koduriiki on sageli ebaseaduslikult riigis viibiva välismaalase enda huvides. Kuna neil pole õigust töötada ega seaduslikku elatusallikast, satuvad nad suure tõenäosusega organiseeritud kurjategijate huviorbiiti. Samuti pole neil tervisekindlustust ega poliitilisi õigusi. See takistab nende lõimumist ühiskonda ning inimene tunneb ennast lõpuks äralõigatuna ja kõrvaleheidetuna. Tegelik elu «unistuste maal» võib olla mannetum kui endine elu kasinas koduriigis.

Euroopa Liidu tõhus tagasisaatmise süsteem saadaks kolmandate riikide kodanikele selge sõnumi, et ebaseaduslikult Euroopasse pürgimisel pole mõtet. Kokku kuivaks ka inimsmugeldajate äri, kes küsivad niigi vähekindlustatud rändajatelt hingehinda nurgakese eest uppuvas paadis või hapnikuta veoautokastis. Mida põhimõttekindlam on Euroopa tagasisaatmisel, seda vähem hukub inimesi teel siia.

Kui suurtest arvudest me räägime?

Väga keeruline on öelda, kui palju inimesi viibib Euroopa Liidus ebaseaduslikult. Paljud varjavad end ametivõimude eest, et vältida tagasisaatmist. Eestis tabatakse igal aastal umbes 800 sellist inimest, kuid arvestades, et kõiki ei ole kunagi võimalik tabada, võib neid aastas Eestist läbi käia tuhatkond.

Euroopa Liidu liikmetele esitati 2015.–2016. aastal 2,6 miljonit rahvusvahelise kaitse taotlust. Arvestades, et keskmiselt anti kaitse ja õigus Euroopa Liitu jääda 60 protsendile taotlejatest, pidanuks ligi miljon inimest tagasi pöörduma.

Paraku on Euroopa riikidel kõvasti arenguruumi oma tagasisaatmispoliitika tõhustamisel. Igast kolmest välismaalasest, kes peaksid EList lahkuma, lahkub tegelikult ainult üks. Kui arvata nende hulgast välja Lääne-Balkani riikide kodanikud, lahkub Euroopa Liidust umbes vaid iga neljas välismaalane, kel pole õigust siia jääda.