Talvike Mändla: koolikogemus islamiriigist

Palestiina mees loeb koraani. / Scanpix

Erinevustest põhjustatud konfliktid

Kohalike laste maailmapilt on kitsas, mistõttu tekkis aeg-ajalt isegi absurdseid konflikte. Näiteks tegin Palestiinas viibides rumala vea ja postitasin sotsiaalmeediasse pildi, mille juurde lisasin oma sõpradele suunatud süütu eestikeelse nalja. Juhtus nii, et keegi minu õpilastest oli pildi leidnud, pildiallkirja oskamatult tõlkinud ja jõudnud järeldusele, et tegelen satanismiga. Mõned päevad hiljem kuulsin koolis, et õpilased ei julge mulle enam lähedale tulla. Selgitasin neile oma usulist tausta ning veensin neid, et olen täiesti tavaline inimene nagu nemadki, lihtsalt teistsuguse taustaga. Saatanat ma ei kummarda ja lapsi kellelegi ohvriks ei too. Veidi umbusklikult võeti mu seletus vastu, kuid mulle koraani salmide õpetamine võttis kohe sisse uue hoo.

Teine üllatav reaktsioon tekkis, kui tahtsin külas korraldada koristusaktsiooni. Kavas oli kogu kooliga tänavatele minna, kotid kaasas ja kindad käes, et natukegi piirata kooli ümbruses kasvavat prügilat. Koristuspäev kuulutati välja, kohalikult omavalitsuselt ja haridusministeeriumilt hangiti selleks luba ning kõik oli aktsiooniks valmis. Kui päev kätte jõudis, olid ligi pooled lapsevanematest oma tütred koju jätnud. Leiti, et parem on koolipäev vahele jätta kui oma käsi määrida.

Kooli direktor oli sellest väga löödud. Ka õpetajate seas oli näha pettunud nägusid, kuid kahjuks jäi suurem osa neist üsna ükskõikseks. Keskkonnast ja looduskaitsest õpilastele tundides küll räägitakse, kuid suhtumise muutumine võtab arvatavasti veel mõne põlvkonna jagu aega.

Kohanemine teise kultuuriga

Väljaspool tunde on lastega keelebarjäärist hoolimata lihtne suhelda. Õpetajana tundi andes on see aga väljakutse. Kui Eestis käituvad õpilased võrdlemisi distsiplineeritult, järgivad reegleid ja kuulavad õpetajat, siis Palestiinas sellele nii palju tähtsust ei omistata. Sõna võtmiseks peab õpilane tõstma sõrme, kuid tegelikkuses liiguvad õpilased mööda klassi ringi ja kõnelevad, enamasti küll teemakohaselt, läbisegi. Nende jaoks on see harjumuspärane keskkond ega sega teadmisi vastu võtmast.

Nooremates klassides osalesin vaid ühes tunnis, kus õpilased tõsiselt õpetajaga kaasa töötasid. Mulle jättis too õpetaja oma oskusega lapsi kaasata väga hea mulje. Pärast tunde kuulsin aga õpilastelt, et see õpetaja oli nende seas kõige vähem populaarne. Gümnaasiumiastmes seevastu on õpilased asjalikud ja töökad. Ühiselt arutatakse ka õpikuväliseid teemasid ja noored võtavad õppimist tõsiselt.

Eesti keele tund Kiltsi põhikoolis. Haridusasutus asub Vao varjupaigataotlejate keskusest mõne kilomeetri kaugusel. Nii mõnigi keskuse laps õpib seal. / Tairo Lutter / Postimees

Eestisse tuleb üha enam õpilasi väljastpoolt Euroopat ning meile tuttavat kultuuri- ja usuruumi. Oma lühikese õpetajakogemuse põhjal arvan, et neil lastel on nende omast nii erinevasse maailma sattudes väga keeruline kohaneda. Pole kuigi tõenäoline, et nad meie kooli reeglid lihtsa vaevaga üle võtavad. Meie vaiksed ja tegusad klassid on nende jaoks võõras ja steriilne keskkond. Kui lisada siia keele mittevaldamine ja teistsugusest välimusest tingitud ebamugavustunne, võib kõik see kokku muuta uute teadmiste omandamise teisejärguliseks.

Tähtis on leida tugiisikud, kes aitavad neil lastel meie kultuuri sisse elada, reegleid tutvustada ja selgitada, ning on valmis neid kuulama. Sama oluline on pakkuda tuge õpetajatele, kelle klassides välismaalastest õpilased õpivad. See nõuab küll raha, aga on oluline teema, millega tuleb tegelda.