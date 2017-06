Anna Verschik: suurim oht eesti keelele - isoleeritud ühiskonnagrupid

Ka ränne mõjutab keele arenemist ja säilimist oluliselt. See puudutab nii välismaal elavaid eestlasi kui ka neid, kes Eestisse elama asuvad. Osa probleemide juured on veel nõukogude ajas, näiteks püüd eralduda ja elada erandlikult oma keelekeskkonnas, ka geograafiliselt. Eri keelekogukondade vahel napib kontakte, tekib füüsiline ja mentaalne segregatsioon ning tulemusena mõjutab ränne nii keele kui ka identiteedi säilimist.

Nõukogude taak püsib

Õiguslikus ja keelesotsioloogilises mõttes ei saa Eestis elavaid nõukogude aja sisserändajaid ja nende järglasi võrrelda nn põlisvähemustega (nt liivlased Lätis, vene vanausulised Balti riikides) ega immigrantvähemustega (poolakad Suurbritannias ja Iirimaal). Vaatamata rahvaste sõpruse ja kõigi võrdsuse retoorikale oli venekeelsetel inimestel nõukogude ajal tegelikkuses ainsana õigus jääda ükskeelseks, teistel sellist õigust ei olnud.

Eesti keele oskuse nõuded võivad Eestis elavatele venelastele tunduda tüütuna, igatsetakse taga endist olukorda ja ükskeelsust. Sisuliselt on need allesjäänud segregatiivsed püüdlused, soov luua ükskeelne maailm. Kummagi keele kõnelejaskond on Eestis piisavalt suur, et teise keele kõnelejaskonnaga kokku puutumata hakkama saada.

Teistest rahvustest eesti keelt oskavate inimeste arvu muutus võrreldes viimase nõukogude aja loendusega 1989. aastal näitab, et sisserändajate kolmas-neljas põlvkond on tegelikkuses esimene mitte-ükskeelne põlvkond. Inimõiguste Instituudi 2015. aasta küsitlusest ilmneb, et mida noorem on vastaja, seda tõenäolisem on, et ta on omandanud eesti keele varases lapsepõlves.

Oluline on seos eesti keele oskuse ja selle tähtsustamise vahel – need, kellel on juba arvestatav eesti keele oskuse tase, väärtustavad seda.

Veel üks erinevus eesti ja vene keele kõnelejate vahel ilmneb seoses eesti ja inglise keele oskuse vahel. Nagu professor Tiit Tammaru on keeleoskuse statistikat kommenteerinud, on inglise keele oskus rohkem levinud eesti- kui venekeelsete inimeste hulgas ja seda ka nooremates põlvkondades.

See tähendab, et eestikeelsete orientatsioon on suunatud muule maailmale, venekeelsed on aga valdavalt orienteeritud venekeelsele inforuumile.

Vajame ühtset haridussüsteemi

Eesti keele õppe kohta on levinud arvamus, et pole mõtet raskendada elu kakskeelse õppega, vaid pigem tuleks suurendada eesti keele tundide arvu. Näilisele loogilisusele vaatamata see lähenemine ei aita. Isegi kui eesti keelt õpetatakse koolis palju, ei teki segregatiivses keskkonnas motivatsiooni eesti keelt kasutada ja luua suhtlusvõrgustikke väljaspool oma harjumuspärast keelekeskkonda.

Keelt osatakse küll teatud määral rääkida, aga seda ei kasutata, sest puudub vajadus. Tagajärg on piiratud võimalused kõrghariduses ja tööturul. Määrava strateegilise tähtsusega oleks keelelist ja sotsiaalset segregatsiooni taastootva mehhanismi murdmine.

Nõukogude ajast pärit kahe paralleelse koolisüsteemi asemel tuleb kujundada ühtne keskharidussüsteem võimalusega õppida soovi korral ka vene ja muid keeli ja kultuure.

Kuhu soovivad kuuluda uued sisserändajad? Ohtlik oleks, kui nad sobituksid olemasoleva segregatsioonimustriga, mille järgi sotsiaalmajanduslikult edukamad, nooremad, põhiliselt Euroopast pärit sisserändajad sarnanevad elukoha valiku poolest eestlastega, endisest Nõukogude Liidust saabujad aga pigem venekeelsetega.

On võimalik, et mõned uutest sisserändajatest jäävadki rääkima pigem inglise keelt, toetudes nooremate eestimaalaste heale inglise keele oskusele. Erandiks võivad olla Venemaalt viimasel ajal poliitilistel põhjustel välja rännanud üksikud haritlased ja kodanikuühiskonna aktivistid, kes võivad küll määratleda end venekeelsena, kuid ei samasta end Venemaa kui riigiga ja peavad Eesti poliitilist kliimat endale sobivaks. Musta stsenaariumi puhul säiliksid paralleelühiskonnad, mis saaksid täiendust uutest tulijatest, ning eraldatus süveneks veelgi.