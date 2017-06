Arnold Schwarzenegger intervjuus Sirbile: ma ei tea, miks Trump teeb nii, nagu ta teeb

Kas tegite California kubernerina enda arvates keskkonnaküsimustes piisavalt ära?

Ma olin õnnega koos, et mulle anti suurepärast nõu, sest – kui päris aus olla – ma ei teadnud sellest värgist kuberneriks saades mitte midagi. Nii tuligi teha koostööd demokraatidega, et suruda läbi USA kõige rangemad keskkonnaseadused. Nad vaatasid mulle imestusega otsa: «Sa oled ju vabariiklane. On sul ikka tõsi taga?» Me uskusime südamest, et mitte keegi, isegi mitte USA valitsus ei saa meid sel teel peatada – ja see oli veel Bushi valitsuse ajal. Me kaebasime valitsuse kohtusse ja läksime protsessiga ülemkohtuni välja. Oma partei vastu! Ja nad kaotasid. Meie võitsime. Praegu on California eeskujuks kogu riigile. Ameerika RKT kasv oli eelmise aasta viimasel veerandil 0,7 protsenti, Californias viis protsenti. Tegime kahele juhtivale osariigile tuule alla! On üsna ilmne, et «ei» ei pruugi olla lõplik vastus.

Aga te ei kandideeri ju nüüd demokraatide nimekirjas või kuidas?

Miks ma peaksin seda tegema? Ma ei ole suur rahakulutaja. Ma usun teistesse väärtustesse, aga sellel pole meie teemaga midagi pistmist.

Me hingame kõik sama õhku – ei ole eraldi õhku demokraatidele ja vabariiklastele. Me joome kõik sama vett sessamas maailmas. Ainukesed, kes siin mingit kiilu vahele tahavad lüüa, on parteid, sest see käib nende töö juurde. Nad ütlevad: «See on meie rida!», aga ärge sellist jama kunagi tõe pähe võtke. Tegelikult on see kõigi inimeste asi, olgu tegemist hariduse, keskkonna või välispoliitikaga. Maailmavaade võib ju erineda, aga lõpuks peab ühe laua taga kokku tulema, et mure ära lahendada, selle asemel et mõnega mitte sõnagi vahetada, sest ta on teisest parteist. Paraku oleme oma eluga jõudnud praegu aga just sinnamaani.

Tundub, et paljudele valijatele keskkonnateema eriti korda ei lähe.

Ega minagi ole sellest alati huvitatud olnud. Loomulikult hindasin kõrgelt looduslikku elukeskkonda, sest kasvasin üles Austrias, kus on alati oldud väga keskkonnasõbralikud. Alles kuberneriks saades nägin aga lõpuks arve ja statistikat ning mõistsin, kui paljud inimesed surevad keskkonnareostuse tõttu. Kuberneriametit maha pannes mõistsin, et see ei pea tähendama minu võitluse lõppu ning panin aluse mittetulunduslikule keskkonnaühingule R20.7

Mulle tundub, et inimesi tuleb lihtsalt informeerida. Rohelised töökohad on kõige otsitumad. Ükski teine töösektor Californias ei ole sellest produktiivsem, pealegi on see ka tervislik: ei pea töötama kuskil söekaevanduses, hingama maa all iga päev seda mustust sisse ja surema 50aastaselt. Meie energia võib olla ka puhas ja just sellest tuleks rõõmu tunda. Vaadake, Ameerika on maailma kõige parem maa. Meil on omad probleemid, aga oleme neist kuidagi ikka eluga välja tulnud, olgu tegemist Watergate’i või 1960ndate hullumeelsusega. Ja alati välja tulnud üsna heas seisukorras. Mulle ei tee eriti muret ka sisserändajate küsimus – küll kõik laheneb kuidagi. Meie põhikiri on nii hästi kirjutatud, et see on kuulikindel.