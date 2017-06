Jaak Uibu: kuidas riik on rahvastikupoliitikas aastaga edasi liikunud

Vaataksin, kuidas riik on rahvastikupoliitikas aastaga edasi liikunud. Miks aasta? Aga selle pärast, et viimati olid toetusrühma esindajad koos 15. juunil 2016 riigikogu maalisaalis, kui oli minu raamatu «Perekonnast, kodust, põhiseadusest ja riigist» esitlus esimehe Rein Ratase eestkostel. Tollal oli toetusrühm ainukene rahvastikupoliitikale suunatud institutsioon riigis.

Uue koalitsioonileppe sõlmimise järel deklareeris uus peaminister novembris koos koalitsioonikaaslastega riigi tasandil rahvastikukriisi olemasolu Eestis. Vaatame, millised jõud kaasati rahvastikukriisi vastu – millised on rahvastikupoliitika palgalised ja vastutavad töötegijad?

Tänavu veebruaris moodustati riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjon, kuhu maikuus leiti ka nõunik. Seal on kaks palgalist ametikohta ja kuue riigikogu liikme osalus kolm tundi nädalas, kui toimuvad istungid. Kui minul oli võimalik komisjonis ettekanne teha, oli kohal neli saadikut, kellest enne lõppu lahkus kaks. Jäi kaks. Selle probleemkomisjoni töö edukuse tingimuseks on entusiasm, pidev enesetäiendus rahvastikuteaduses ja järjekindlus.

Tööjõud valitsuses. Möödunud või ülemöödunud nädalal võeti üks inimene tööle veerandkoormusega. Tal tuleb peaministrile nõu anda peale rahvastiku ka hariduse ja kultuuri valdkonnas.

Tragikoomiline olukord. Riigikohus ütleb, et rahvastikuprobleemid on valitsuse ja riigikogu asi. Peaminister kinnitab, et see on valitsuse prioriteet. Kuid töötegijateks on paar ettevalmistuseta ametnikku, ettevalmistust pole ka probleemkomisjoni liikmetel. Olukord ei kannata võrdlust näiteks teatriga, mida on Eestis mitukümmend, näitlejaid koolitatakse akadeemiliselt.

Nüüd on selge, miks on vaja toetusrühmal jätkata, miks on vaja käivitada rahvastikuseminare valitsusasutustes. Rahvastikupoliitika vajab professionaale. Isetegevuslaste aeg on möödas!

Aasta jooksul ei saanud toetusrühm kokku eestvedaja Rein Ratase haigestumise tõttu. Nii ei oska ka öelda, mida toetusrühma liikmed sel ajal saavutasid.

Enda tegevusest teatan, et püüdsin käivitada asekantslerite rahvastikuseminari, milles jõudsime seminari kavandi häälestamiseni. Püüdsin kaasa haarata ka tippjuhtide kompetentsikeskust, aga asjatult. Sattusin mõneks ajaks haiglasse ja ilma minu pealekäimiseta asjad edasi ei liikunud. Novembris muutus olukord, kuulutati välja rahvastikukriis. Sellest innustudes nimetasin asekantslerite rahvastikuseminari ülikoolide ja valitsusasutuste rahvastikuseminarideks.

Minu idee on ju lihtne – lisaks asutuse profiilile vastavale pädevusele omandab paar inimest rahvastikuseminari käigus pädevust ka rahvastikuküsimustes, mida saab rakendada ministeerium oma töös. Seminar käiks koos näiteks kord kuus. Ministeeriumi põhimäärus ei saa olla takistuseks, sest põhiseadus on õigusjõult tugevam. Õppematerjalid annan kätte tasuta ja seminar toimub tööajast. Välja töötatud ettepanekud saadetakse edasi riigikogule.

Omal riisikol ja tuginedes peaministri sõnadele rahvastikukriisist pöördusin ministeeriumide kantslerite poole riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultandina – ehk tulevad appi. Probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski toetas algatust. Nüüdseks on enamik vastuseid laekunud ja võib ütelda – niisama keegi appi ei tule. Olid viisakad ja aupaklikud äraütlemised. Läbirääkimistel ametnikega selgus, et valitsuse suunamiseta ei saa. Selleks on vaja probleemkomisjoni pöördumist valitsuse poole. Paraku tuleb suvi peale ja asi venib jälle.

Märkus: toetusrühma esimeheks valiti Priit Sibul, kes on ka Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni aseesimees.