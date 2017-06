Ramo Pener: õpetaja kui õigusteta ori «kinnises» asutuses!

Mind ajendas kirjutama eilses Delfi Rahva Hääle rubriigis ilmunud õpetaja pihtimus. Kahju on õpetajast, kes tunneb end süüdlase ja kurjategijana, kuna ta tegi provokatiivsele, allumatule ja kasvatamatule lapsele «füüsilise märkuse». Mõistan õpetaja kutsumust oma tööle, andumust, pühendumist ja hiiglaslikku panustamist laste arengusse.

Kahju, et käesoleval juhul on ainult uudiste lehekülg see koht, kus nördinud õpetaja saab kõik oma hingelt ära rääkida – ja minu arvates väga objektiivselt, analüüsides iseennast, õpilaste käitumist, kooli kui organisatsiooni ja institutsiooni, olukorda ning olusid. Üks julge õpetaja leidis endas julguse kirjutada sadade teiste õpetajate eest ja nimel.

Kool nagu ärimaailm

Õpetaja maine on kordi hullem kui nõukogude aja «viljastavates tingimustes». Õpetaja on üha enam muutumas ühiskonna, õpilaste, lastevanemate, kooli juhtkonna ja kohaliku omavalitsuse jalamatiks.

Haridussüsteemis, õpetajakoolituses, lastevanemate koolituses ei muutu enne mitte midagi, kuniks õigusaktide koostajad ja akadeemiliste loengute pidajad pole päevagi koolis (loe: kinnipidamisasutuses) töötanud või on seal töötanud väga lühikest aega.

Väga sageli kasutatakse õpetajatöö kirjeldamisel ärimaailma terminoloogiat – klient on kuningas, pakkumine peab vastama nõudlusele, konjunktuur, inflatsioon, devalvatsioon, import, eksport, oskustööjõud, kasum, kahjum, jne. Siinkohal aga unustatakse peamine, ehk siis tööleping, mis fikseerib täpselt tööandja ja töötaja õigused, kohustused, vastutuse ning sanktsioonid.

Tööleping koolikontekstis on vaid fiktiivne paber, samuti nagu ka kooli kodukord, eetikakoodeks, väärtused jne. Need paberid tuleb trükimustaga ära täita haridusminiseeriumi ning kohaliku omavalitsuse rõõmuks – sama käib kooli arengukava, riikliku õppekava, aine- ja töökavade kohta.

Muinasjutulisest ja mütoloogilisest aspektist vaadatuna on tegemist kindlasti väärt «loominguga», kuid õppeprotsessi juhtimisel ja selle käigus ellujäämisel, pole neil paberitel vähimatki väärtust. Tegu on vaid sisutühja makulatuuriga, mille üle rõõmustavad hariduskauged ametnikud ning ühepoolseid õigusi omavad teenuste tarbijad ehk õpilased.

Õpilaste ja õpetajate õigustest

Millised õigused on siis õpilasel? Õpetaja mõnitamine, tümitamine, solvamine, naeruvääristamine, agressiivsuse väljaelamine õpetaja peal, õpetaja ähvardamine Lastekaitseseadusega, politseiga, rahatrahvidega, koolist «väja söömisega», õpetaja vaimse tervise ruineerimine, vaimne terroriseerimine jne.

Kuigi paberil on jah palju distsiplinaarmeetmeid kirjas, siis ülemvõimu omav õpilane teab, et tegelikult tema destruktiivsele käitumisele mitte midagi sellist ei järgne, mis võiks vähimalgi määral tema rolli klassi või kooli ainuvalitsejana kuidagi mõjutada, kahjustada või vähendada. Karistamatuse tunne vaid suurendab õpilase jõhkra käitumise õigustamist ning jätkamist.

Vale oleks öelda, et õpetaja käed jäävad siin lühikeseks. Nimetagem asju õigete nimedega – õpetajatel polegi käsi ega jalgu – käed on raudus ja jalad pakus. Sellises olukorras pole imestada, et õpetaja ületab oma võimupiire õpilaste suhtes, astudes õpilase kaitstud võimuterritooriumile, kus «surma- või vigastada saamise oht» on enam kui tõenäoline.

Millised õigused on õpetajal – lubada end alandada, mõnitada, süüdistada, ähvardada, vaimselt (erandkorras ka füüsiliselt) terroriseerida. Õpetajal on õigus alluda õpilaste korraldustele olla tunnis vait, jätta tund ära, mitte reageerida sigadustele, nõustuda sellega, et õpilasel on alati nii reaalne kui ka juriidiline õigus ja ehk vahel on õigus tegeleda ka õpetamise-kasvatamisega, kui õpilaste enamus selle heaks kiidab.