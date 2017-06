Anton Oreh: Navalnõi – on ta provokaator või mitte?

Navalnõi – on ta provokaator või mitte? Üleskutse minna võimudega kooskõlastamata Tverskaja tänavale eelnevalt kokkulepitud Sahharovi prospekti asemele – on see provokatsioon või mitte? Kui vaadata seda sündmust eraldi võetuna, ilma igasuguse taustata – siis on see loomulikult provokatiivne otsus. Selle pärast, et see toob endaga iseenesestmõistetavalt kaasa tagajärgi.

Ka Sahharovi prospektil oleks kindlasti olnud kinnipidamisi – ilma nendeta ei saa me isegi välisuksest väljuda, rääkimata sellest, et minna miitingule. Aga Tverskajal oli neid kordades, lausa kolm korda rohkem. Seal, kus muidu oleks olnud üksikud, oli Tverskajal sadu kinnipidamisi. Nii et jah, ses mõttes oli Navalnõi üleskutse kindel provokatsioon, eskalatsioon ja tulega mängimine – ja seda ka otseses mõttes, muide – selle pärast, et Navalnõi ise võeti kinni. Käe alt kinni, tassiti ta minema.

See kõik peab paika ainult siis, kui käsitleme olukorda eraldi kõigest muust, mis sellele eelnes. Aga kuidagi oleme juba ära unustanud, et me ei oleks tohtinud saada luba miitingu ja ürituse korraldamiseks. Me küll anname võimudele teada oma kavatsusest saada kokku ja midagi korraldada. Aga tegelikult vajame luba. Ning kooskõlastus ongi ju luba.

Kui sul on soov midagi korraldada, aga võimud ei anna selleks luba, siis tegelikult on sinu tegu keelatud. Ja lõppude lõpuks hõõruvad autotootjad iga kord oma rakkes käsi kokku, sest täna on nõudlus politseibusside järele meeletu. Sadade arreteeritute jaoks on vaja kümneid masinaid – muide, enam mitte ainult Moskva, vaid ka Peterburi ja paljude teiste linnade jaoks üle terve maa.

Hiljem saab teie tegevus ametliku loa, aga aetakse ikkagi laiali. Sest tuleb välja, et ekraanid on ohtlikud ja võivad üle erutada. Lava ja heli paigaldamist ei keelata teil, vaid kõikidel võimalikel töövõtjatel. Lausa võtaks ise kirve, sae ja naelad kätte. Muuseas, kirvega nabitaks teid kinni enne igasugust miitingut. Samal ajal hoiavad nad kümne küünega kinni linna ebaseaduslikust ümberplaneeringust, mida võimud on juba päris algusest saadik vägisi kraavide ja kividega peale sundinud.

Noh, oleks siis lubanud Navalnõil inimesed kokku ajada ja miiting läbi viia – koos ekraanide, lava ja heliga ning ilma märulipolitseita ja politseibussideta. Ning midagi poleks juhtunud. Ei suurt kära maailmas, kinnipidamisi ega läbipeksmisi. Ka rahvast oleks muuseas vähe kohale tulnud.

Kodanikel on šašlõkk maailma kõige kallim. Aga võimud on juba algusest peale konflikti peale välja läinud. Sest vormiliselt on kõik lubatud, aga kulisside taga on tehtud kõik endast oleneva, et miski ei töötaks. Kokkupõrked ja rahutusi on võimudele vaja rohkem kui Navalnõid. Et hirmutada neid, kes kavatsevad edaspidigi tänavaüritustele koguneda; et rahutuste ettekäändel keelata kõik, mida ei ole jõutud veel ära keelata.

Ja muidugi teevad nad seda kõik selle nimel, et saada tulevikus raha uute politseibusside, uute isikutuvastamiseks mõeldud kaamerate, nüüdisaegsete nuiade ja veekahurite jaoks. Aga loomulikult ka lihtsalt selle pärast, et täita riigivahendite abil isiklikku kukrut. Seepärast on just need, kes provokatsioonidest kõige rohkem kisavad, põhilised provokaatorid. Ja ongi kõik!