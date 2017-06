Vladimir Putin: stalinismiaegseid jõledusi ei tohi ära unustada

Katkend intervjuust:

Mulle tundub, et Stalini ekstsessiivne demoniseerimine on üks viise, kuidas rünnata Nõukogude Liitu ja Venemaad, näitamaks, et tänapäeva Venemaal on midagi ühist stalinismiga. Loomulikult on meil neid sünnimärke. Mida tahan öelda, on see, et Venemaa on drastiliselt muutunud. Muidugi on midagi säilinud meie mentaliteedis. Siiski ei tähenda see seda, et peaksime ära unustama jõledusi, mida tehti stalinismi ajal: miljonite kaasmaalaste tapmine, hävituslaagrid. Neid asju ei tohi ära unustada.

Neljaosalises dokumentaalfilmis «Putin» saab filmirežissöör Oliver Stone haruldase võimaluse suhelda Vene presidendiga. Stone vestles temaga viimase kahe aasta jooksul üle kümne korra kõikidel teemal, mis teda huvitas. Kriitikute sõnul on tegemist Putini mainekujundusfilmiga. Esimesena said linateost näha Ameerika telekanali Showtime vaatajad.