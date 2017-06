Andrius Kubilius: Ukraina vajab Marshalli plaani

Just see on põhjustanud Putini režiimi erilise agressiivsuse. Selliste piirkondade sekka tuleb lugeda enamik idapartnerluse riike, mis paiknevad Venemaa ja Euroopa Liidu vahel, ning kogu Lääne-Balkan. Ent erilist tähelepanu nende seas tuleb pöörata Ukrainale.

2014. aasta Maidani revolutsiooni järel tahtis Ukraina astuda Euroopasse viivate reformide teele. Kreml vastas sellele Krimmi vägivaldse okupeerimise ja agressiivse sõjaga Ida-Ukrainas. Selle peamine põhjus peitus Putini kartuses, et Ukraina edu Euroopas avaldaks mõju vene ühiskonnale ja innustaks neid püüdlema sama eesmärgi poole Venemaal. See omakorda ähvardaks juba Kremli režiimi püsimist.

Putini pikaajaline strateegia Ukrainas on õige lihtne. Selle siht on nõrgestada Ukraina majandust ning Ida-Ukrainas sõjalist konflikti hõõgvel hoides takistada Ukraina võime ja rahvast keskendumast eluliselt vajalike reformide teostamisele. Kõige sellega püütakse tagada, et Ukraina ei suudaks edu saavutada. Nagu Stalin, kes üritas 1947.–1948. aastal teha kõik, et Lääne-Euroopa ei taastuks, üritab Putin nüüd teha kõik, et Ukraina ei taastuks.

Nimelt teab Putin, kes on hävitanud Venemaa demokraatia, väga hästi kõigile demokraatlikele ühiskondadele omaseid nõrkusi. Ukrainat vaevavad majandusraskused, elanikud ei suuda ära oodata imelisi märke elujärje paranemise kohta, mis pidanuksid saabuma kohe pärast revolutsiooni, ning riik peab pidama sõda enda kaitsmiseks suure naabri sõjalise agressiooni eest.

Sellistes oludes ei ole demokraatlikud valimised kuidagi kaitstud poliitiliste jõudude eest, mis populistlike ideede varjus takistavad kõigi hädavajalike reformide elluviimist. Selliste jõudude poliitiline edu oleks Putinile suurim strateegiline võit. Tema silmis on see kindel viis taastada mõjuvõim Ukraina päevapoliitika üle.

Stalini ajal oli inimeste loomupärane majandusraskustest põhjustatud masendus võimas poliitiline tegur, mida Stalin üritas enne Marshalli plaani väljakuulutamist Lääne-Euroopas sealsete kommunistide abiga enda huvides ära kasutada. Putin püüab samuti Ukrainas rahulolematust tekitada ja ära kasutada.

Ta on juba sellega toime tulnud Moldovas, kus hiljaaegu valiti võimule avalikult Vene-meelne president. Selle põhjustas peamiselt tavaliste moldovlaste masendus, kes ei suutnud kuidagi ära oodata majanduse paranemist ega näinud võimalust saada tegelikult Euroopa Liidu liikmeks, ehkki Moldova valitsus oli juba mitme aasta eest välja kuulutanud sihi lõimuda Euroopaga.

Putini strateegia Ukrainas on selge. Tema eesmärgid on ilmselged. Neid saavutada ei ole väga raske. Ta peab lihtsalt ära ootama ukrainlaste rahulolematuse süvenemise.

Nüüd tuleb meil aga enda käest küsida, kas lääneriikidel on praegu pikaajaline strateegia, mis takistaks Putinit saavutamast Ukrainas edu. Paraku peame tunnistama, et niisugust ulatuslikku ja kõikehõlmavat strateegiat meil Ukraina suhtes ei ole.

Me jälgime Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide täitmist, jälgime, milliseid pingutusi teeb Putin Minski kokkulepete täitmiseks, aga läänel puudub igasugune Ukraina-strateegia, mida võiks vähegi võrrelda George Marshalli poliitikaga Lääne-Euroopa suhtes. Vähemalt seni puudub. Praegu pole läänel strateegiat, mis takistaks Putinit taastamast poliitilist mõjuvõimu Ukrainas.