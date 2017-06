Rein Veidemann: tuhk ja/või teemant

Aga ajapikku hakkas koitma mõte, mis nüüdseks on võtnud veendumuse vormi, et tuhale ei ole teemandi näol alternatiivi, sest «põrmust oled sa võetud ja põrmuks pead saama». Et igavik, erinevalt kõikjal nähtavast tuhastumisest, mõistetagu seda mööduvuse, pöördumatu kaduviku või entroopia – kõige selle, mis allub termodünaamika teisele seadusele – metafoorina; et igavik tuhastumise vastandina on mõtteline konstruktsioon ja et teemantki igavikusõnumina kujutab endast siinpoolsuses (see tähendab: kõik, mis sul on, on siin, mitte aga sealpoolsuse tunnistamist) üksnes lootuse võrdkuju.

Inimene elabki kahesuguses lootuses, instinktiivses ja puhtas lootuses. Instinktiivses lootuses ta armub, sigitab või sünnitab lapsed, ootab lastelaste nägemist, kuigi väga paljudel meist jääb seegi instinkt realiseerimata. Selles esimeses, teostatud või teostumata jäänud lootuses toimib, kui nüüd luuleliseks minna, tumeaine, tumeenergia, mis seni veel nähtamatuna täidab põhiosa Universumist. See lootus on niisiis aktiivne, erinevalt teisest, puhtast lootusest – ja «puhas» tähendab siinkohal pretensioonitust, millelegi kuulumatust, eesmärgipäratust –, mida kannab passiivne leppimine. See teine lootus on midagi niisugust nagu kodus kuhugi hajameelsuses jäetud või unustatud tarviliku asja puhul, mille kohta pärast luhtunud otsinguid ütled: küllap see ükskord ikka välja tuleb. Või olukordades, kus rehmad käega: «Läheb, nagu läheb.» Aga minemiseski arvad leidvat mõnd nurgakest, täis õnnestumist; avaust või õhuakent, läbi mille imbub värsket hingust ning mida ilmekalt väljendab Ovidiuselt pärit lendlause «dum spiro, spero» – kuni hingan, loodan.

Võiksingi jääda siin arutlema lootuse printsiibi ja selle ilmnemisviiside üle, millest kolm köidet on kirjutanud saksa marksistlik mõtleja Ernst Bloch («Das Prinzip Hoffnung», 1954, 1955, 1959) ja dialektilis-teoloogilises plaanis teine sakslane Jürgen Moltmann (mitmes trükis ilmunud ja mitmesse keelde tõlgitud «Theologie der Hoffnung», 1964, viimati näiteks ka «Ethik der Hoffnung», 2010). Moltmanni kuulus tees «kiindumus võimalusse» toob mulle meelde eesti mõtleja Madis Kõivu 1995. aastal lausutu: «Olla, et olemisvõimalus tekiks.» Siiski pole lootus – ei aktiivne ega passiivne – ega isegi lootus kui absoluutne võimalikkus, igaviku ekvivalent. Nagu eespool öeldud, ja olgu nüüd korratudki: igavik on illusioon, meie endi poolelt, siinpoolsusest vaadatuna-mõelduna-loodetuna ümbritsetud miljonitest «võib-olladest», aga «võib ka mitte olladest». See on tõestamatu tulevik.

Miks ma siiski, küsin nüüd endalt, teades, et nii tuhk kui ka teemant asuvad ühel pinnal, ühes ruumis ning mul ei ole mingit võimalust teispoolt elu silmapiiri tagasi vaadata, otsustamaks, et neil või teistel mõtetel-tegudel oli igavikulist mõõdet, et mu püüdlused kandsid vilja, mis – nagu Toominga lavastuses kuulutatuna kõlas – «ja heidab kiire sinust igavikku» –, miks siis ometi järgin oma Plejaade, valmistun üheks suureks Mõtteks, Teoks, magnum opus’eks, pingutan end jagama headust ja õiglust, tunnistades, et nii mõnelegi põhjustab see hoopis häda ja kurja; miks olla selles väikeses hapras keeles, ajatuultele valla maanurgas oma ainsa eluga, kus kõik on küsitav...? Aga kui kõik on küsitav ja nii igavik kui ka lootus esindavad transtsendentsust, kuuludes tegelikkusesse üksnes kujutlusena, siis tähtsustuvad elukaarel hoopis teised asjad, mis motiveerivad su pürgimisi. Seda olengi nüüd mõistnud, et need teised asjad on eneseületus ja ilukogemus.