Postimees 1938. aastal: 1600 km pikkune terasvöö Tsehhoslovakkia ümber

Tsehhoslovakkia kindralstaabi ülem on Inglise ajakirjanikkudele andnud võimaluse tutvuda kindlustustega ühes piiriosas. Lehed kirjutavad muuseas: 1600 kilomeetri pikkuses piiriosas on Tsehhoslovakkia püstitanud kindlustussüsteemi, mille ehitamisel on kaasa aidanud Prantsuse insenerid ja pioneeriohvitserid.