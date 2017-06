Raimonds Pauls: Jaak polnud mingi Kremli ööbik, ta oli tõeline eestlane

Panin seda tähele, kui esinesin koos Alla Pugatšova ja Valeri Leontjeviga. Kuid teisest küljest on see paljuski näitemäng publikule, tegemist on tõeliste professionaalidega. Toonaseid nõukogude staare ei saa päris Hollywoodi diivade ning lääne staaridega võrrelda. Ma pean silmas käitumist. Tänapäeva vene staaridega on kõik teisiti. Raha on neil palju ja nad teevad, mis tahavad, üritades lääne staare matkida.

-Kui palju mängis rolli slaavi inimese temperament?

Loomulikult erinesid vene artistid meie omadest. Slaavi inimese tüpaaž on hoopis midagi muud kui meil, lätlastel ja eestlastel. Kuigi ma ütlen ausalt, et kõige paremad mälestused ongi mul jäänud Jaak Joalast, Kalmer Tennosaarest ja teistest eesti muusikutest. Nad olid omas ajas tipud. Väga hea oli ka Eesti Raadio orkester.

-Tõnis Mägi on rääkinud, et Nõukogude Liidu tuuridel pruugiti ka ohtralt alkoholi ja ka tal endal olid mingil ajal sellega probleemid. Teie, vastupidi, olete terve elu suutnud kahjulikest harjumustest eemale hoida. Ei joo, ei suitseta. Teil on pikk ja õnnelik abielu. Kuidas teil õnnestus kõigest halvast kuulsuse tipul eemale jääda ja ka isiklik elu korras hoida?

Tegelikult pole päris tõsi, et pole kunagi joonud ega suitsetanud. Nooruses olen kõike teinud. Lihtsalt 1962. aastal otsustasin, et nüüd on kõik ja aitab. Sellest ajast pole ma alkoholi lähedale ka läinud. Isegi pudelit õlut pole sellest ajast ära joonud.

Siin on küsimus täielikult iseloomus. Kas seda on või ei ole. Minu käest on tulnud paljud muusikud, kes on alkoholiga hädas, imestunult küsima, kuidas ma saan ilma alkoholita olla. Ma ütlen neile, et lihtsalt ei joo ja kõik, tuleb ise mees olla ning iseloomu näidata, mitte mööda arste joosta.

-Kuidas te muusika juurde jõudsite?

Tänu vanematele. Nad hakkasid minuga juba neljandast eluaastast tegelema. Pärast käisin muusikakoolis, siis astusin edasi konservatooriumisse. Siis õnnestus mul hästi teha pianistieksam ja hakkasin tegelema estraadimuusika ning džässiga. Tasapisi ja endale märkamata saigi minust professionaalne muusik.

-Aga kuidas hakkasite ise muusikat kirjutama?

Pärast sõda polnud meil Lätis peaaegu mitte midagi. Väga populaarne oli saksa šlaager. Siis tahtsingi midagi teisiti teha ja tundsin, et on õige aeg ise proovida. Kirjutasin esimesed lood teatritele. Praegu tagantjärele kuulad ja mõtled, et väga naiivsed laulukesed.

Alguses kirjutasin läti artistidele, kuid läti keelega kaugele ei purjeta. Ei täna ega ka siis. Vaja on kirjutada mõnes suure rahva keeles, vene või inglise keeles. Vaid nii on võimalik jõuda kuhugi rahvusvahelisel tasandil.

-Mida tunneb autor, kui kuuleb oma lugusid võõras esituses?

See on heliloojale väga huvitav. Väga tore ja isegi naljakas, kui kuulsin esimest korda oma laulu «Миллион алых роз» jaapani keeles. Seda laulu teatakse üle maailma päris hästi. Põhimõtteliselt algas kõik Soomest, soomlased olid esimesed, kes selle oma keelde tõlkisid. Hiljuti juhtusin seda laulu kuulma ka korea keeles, aga Lõuna-Koreas arvatakse millegipärast ekslikult, et tegu on vene rahvalauluga.