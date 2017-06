Sirje Kiin: inimarengu aruanne näitab teed Eesti tulevikku

Suurenev sisseränne lisab probleeme, sest tulijad on pärit erinevatest piirkondadest ja teistsugustest kultuuridest.

Teadlaste retsept on järgmine: «Ühiskonna sidusust saab suurendada mitte üksnes eesti keele tähtsustamisega, vaid suhtluse toetamisega. Ühtne eesti lasteaed ja kool saavad olla lõimumise käivitajad, tööturg elluviija ning lõimumise edukust mõõdab see, kui eri rahvusest inimesed soovivad ja saavad elada samades piirkondades.»

Kalevipojad koju tagasi

Aruanne rõhutab ühe põhijäreldusena seda, et Eesti rahvastik ei ole 21. sajandi lõpuks praegusest väiksem, kui on täidetud kaks tingimust: sündimus suureneb ja saabujaid on rohkem kui lahkujaid.

Et see nii toimuks, on vaja märksa tõhusamaid-aktiivsemaid riiklikke meetmeid nii pere- kui ka rändepoliitikas, kuid seni on seda tehtud vähe (rändepoliitikas!) või liiga hilja (keelepoliitikas!).

Eesti riik, st Eesti valitsus ja riigikogu on olnud liiga passiivne, kujundamaks ja juhtimaks neid protsesse riiklikult ja kindlate poliitiliste otsustega.

Teadlaste ettepanek on, et Eesti võiks kaaluda järkjärgulist loobumist senisest passiivsest rändepoliitikast ning rakendada aktiivset rändepoliitikat, mis lähtub nii tööturu vajadusest (nagu seni on teinud Lääne-Euroopa) kui ka lõimumissuutlikkusest (nagu tehakse Põhja-Ameerikas).

Aruandes pakuti välja idee võtta töörändes kasutusele punktisüsteem immigrantide lõimumissuutlikkuse hindamiseks, nagu Kanadas. Samuti soovitati soodustada riiklikult õpirännet. Need ideed leidsid Riigikogu arutelus toetust vähemasti sõnades, ootame nüüd siis tegusid ehk vastavaid seaduseelnõusid.

Mitmed poliitikud rõhutasid aruande arutelul vajadust soodustada eestlaste endi tagasirännet. Praegu elab väljaspool kodumaad 200 000 eestlast: ennekõike on vaja meie oma kalevipojad koju tagasi saada, kuid selle eelduseks on elamisväärne palk ehk majanduskasv.

Hirm tugevama konkurendi ees

Maris Lauri (Reformierakond) kõneles riigikogus ka hellast teemast, mis aruandes küll kajastust ei saanud, kuid mis on ka minu arvates üks oluline takistus kodumaale naasmisel. Nimelt peletavad eestlased ise võõrsilt naasjad eemale, sest kardavad neile oskustelt alla jääda.

Eestlastel on hirm tugevama konkurendi ees. Nimetaksin seda isegi karmimalt Eesti üliväikses ühiskonnas üldiselt kehtivaks kramplikuks korporatiivsuseks ehk viie soovitaja-viie põlvkonna ringkaitseks.

Ajaloolises kogemuses võis sellisest hoiakust enesekaitsena kasu olla, kuid tänases avatud maailmas takistab selline kramplik, ainult isiklikest suhetest sõltuv, tihedasti läbikasvanud suletus ilmselgesti Eesti arengut.

Riigikogu arutelul tuli jutuks ka Eesti koolisüsteemi paindumatus, et mitte öelda tõrjumine kodumaale naasvate laste hariduslike erivajaduste arvestamisel. Mis kasu on loosungeist Kõik talendid koju! või Kõik kalevipojad koju!, kui praktikas veeretatakse sulle kohe mitu kivi ette või sulle lihtsalt ei anta erialast tööd, ehkki kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud on ametlikul riiklikul tasandil hädasti vajatud ja oodatud.

Inimarengu aruande uuenduslikumad peatükid puudutasid just hargmaisuse teemat, seda, et Eesti on tegelikult suur ja üleilmne, et meie inimeste üleilmset potentsiaali saab ja tuleb paremini ära kasutada ning Eesti heaks riiklikult rakendada.

Eesti vajab rohkem avatust ja tarka, aktiivset rändepoliitikat. Ainult nõnda saame täita oma põhiseaduslikku kohustust: kaitsta Eesti rahvast, keelt ja kultuuri.

Sirje Kiini kolumn ilmub regulaarselt välis-eesti väljaandes Vaba Eesti Sõna.