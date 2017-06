Heimar Lenk: Savisaare protsessi võitja on Savisaar ise!

Nagu protsessi esimesed päevad näitasid, tõusis kohtumenetluse tõeliseks staariks Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Kuigi kohtualuste endi jaoks seisab ees pikk ja piinarikas protsess, oli kohtuekspertiisi positiivne otsus Savisaare tervise kohta ajaloo jaoks väga teretulnud. Hea, et linnapea protsessil ise osaleb. Kui protsess oleks lõpetatud seoses süüaluse tervisehädaga, oleks kahtluseuss – «et ju ta ikka süüdi oli» – jäänud ühiskonda kaua närima. Savisaar olekski jäänud ajalukku kuriteo kahtlustusega. Nüüd on tal võimalus kohtukäik võita ja kinnitada, et ongi puhas kui prillikivi. Üks pikk ja piinlik lugu saab oma lõpu.

Tõde peab kord välja tulema ja eelseisva kohtusaaga käigus võib see ka juhtuda. Kui muidugi kohtupidamine õigusest ja ka õiglusest lähtub. Aga seda me eeldame. Kuigi üheksakümnendate aastate omandireformi päevil, mil rohkem kui tuhat sundüürnikku kohut käisid ja ükski neist ei võitnud, jäi kohtupidamisest küll erapoolik mulje, kus lähtuti rohkem poliitilisest tellimusest kui õigusest ja õiglusest. Loodame, et tänaseks ajad on muutunud paremuse poole!

Kui ka Savisaar mõnes tühises episoodis ka süüdi mõista õnnestub, ei pruugi avalikkus seda tõsiselt võtta. Nad ju pidid tal midagi leidma, arvaks nii mõnigi tavakodanik. Ja kodanikul on niimoodi mõtlemiseks täielik õigus, kui vaid meenutada neid hirmutavaid aastakümneid, mil Savisaart sai meedias lõpmatult pekstud, kapoga hirmutatud, prokuratuuriga ähvardatud. Mõni teine oleks ammu murdunud, nagu murdusid tuhanded ausad inimesed NKVD keldrites.

Kuid Ninasarvik on võimas loom! Teda lihtsalt ei püüa. Sellepärast, et tõde on kõik need aastad tema poolel olnud.

Tänasest saab Savisaarest pikkadeks kuudeks taas päevakangelane, kelle kriitiline sõna lõikab ühiskonda alati kui vaheda noaga. Tal on nüüd lai tribüün, kust öelda välja oma arvamus meil praktiseeritava uurimise, jälitamise, mõjutamise, avaliku alandamise kohta. On juba avaldatud ka mõtet, et kui menetluse käigus uurimise kohta liiga palju piinlikke fakte hakkab välja tilkuma, võidakse see ka mõnel ettekäändel varem lõpetada.

Savisaarel endal on oodata vaid soodsaid arenguid. Põhiosa kahtlustustest tema vastu on ju ajalehtedes ammu ära trükitud ja prokuratuuri väitel on toimetustel olemas kõik süüdistuste toimikud. Vaevalt, et mõni magus asi trükkimata jäeti ja nii on põhiliselt ette teada, millest kohtus juttu tuleb. Aga teadaolevaile süüdistavaile faktidele on nii Savisaar kui tema advokaat Oliver Nääs avalikkusele ammu ka vastanud. Isegi terve rida Tallinna linnaametnikke, kes üle kuulati, ei saanud linnapea kohta midagi kriminaalset öelda, sest neid fakte pole elus olnud.

Kuigi protsess kujuneb äärmiselt kurnavaks, sest on juba ette planeeritud väga pikaks, saab linnapea seda ka nautida. Jagades intervjuusid ja laialt oma arvamust avaldades. Tallinna Televisiooni koridorides oli kunagi juttu ka protsessi otseülekandest. Kas tuleb? Ei tea. Vaevalt!

Nähtavasti tõdeb avalikkus lähikuudel taas, et reklaam oli kohtuasja kohta suurem kui asi ise väärt. See aga tähendab, et valmiskampaania käigus veendub üha rohkem valijaid, et Edgar on ausam ja siiram, kui teda näidata püütakse. Kas saab olla paremat reklaami ühele suurele poliitikule? Valimiste aastal kulub see talle marjaks ära.

Tunnistas ju Savisaar ise kohe pärast positiivse tervisehinnangu saamist, et nüüd ei lähe ta poliitikast enam kuhugi. «Neli eksperti (kolm patoloogi-lahanguarsti ning kardioloog) otsustasid, et olen piisavalt terve. Mul jäi ainult ekspertide käest küsimata: kas ja kui kaua ma veel poliitikas vastu pean? Lähtudes ekspertide kriteeriumidest, jään poliitikasse veel pikaks ajaks,» kirjutas kohtualune oma Facebooki kontol. Ja tal on õigus. Iga kohtuistung, millest meedia suurelt rääkida võtab, tõstab tema populaarsust ja suurendab šansse suures poliitikas edasi olla.