Raul Rebane: kas parem-vasak? Ei, tähtsam on edasi-tagasi!

Keskerakonna valijaskonna erinevad suundumused on ka põhjus, miks erakonna juhtfiguurid satuvad pidevalt keerulisse olukorda, sest peavad andma mitmeti tõlgendatavaid vastuseid – mõtlema korraga Eesti avalikkuse ja oma valijaskonna peale. Kaitse- ja turvalisuse küsimustes on peaminister andnud eelkõige suurele avalikkusele sobivaid sõnumeid, aga kõigile erakonnas see ei meeldi. Näiteks alles 6.06.2017 ei hääletanud suur osa Keskerakonna riigikogu liikmeid USAga sõjalise koostöö lepingu poolt. Enamik samu saadikuid ei vajutanud «poolt»-nuppu ka aasta tagasi, kui riigikogu võttis vastu avalduse «75 aastat juuniküüditamist». Sellised asjad tekitavad alguses probleemi, hiljem aga konflikti, mille lõplikult lahendab valijaskonna tahe valimistel.

Praegu on ilmne, et see tahe erineb tihti Eestile seni edu toonud suundumustest. Oleme harjunud pidama ennast kiirmuutjaks, innovaatiliseks riigiks – see on Eesti kõige tugevam imago väljaspool kodumaad ja ka sisemise uhkuse allikas. Üks Ukraina ajakirjanik võttis selle kokku ilusas ütluses, et Eesti on riik, mis on suutnud NSV Liidust kõige kaugemale joosta.

Liiga kaugele, öeldakse meile Keskerakonna esinduskanalis, Tallinna TVs. Erinevates kanalites on kogu aeg erinev info olnud, aga seni on see märkamatult möödunud, sest erakond ei olnud allutatud meediakontrollile. Nüüd tulevad mõned asjad välja ning Mihhail Korbile lõppes selline infokahestumine ametist lahkumisega. Valimiste eel teravneb see probleem veelgi, sest valitsuspartei liikmete väljaütlemised, ka näiteks PBKs ja teistes vene kanalites, hakkavad nüüd Eesti meediat huvitama.

Pidev pinge erakonna sees ja ümber hakkab lõpuks närvidele käima, seepärast ei tohiks välistada õhku klaarivat loogilist võimalust, et Keskerakonna baasil tekiks kunagi kaks erakonda – vene erakond ja see teine. Sisuliselt on see kõik juba olemas, sest näiteks sügisestel kohalikel valimistel Tallinna linnas saab Keskerakonna sees olev vene erakond üle 80 protsendi erakonna häältest. Seda muidugi juhul, kui valimisteni jäänud kuude jooksul Ratase ja Toomi tiivad radikaalselt tülli ei lähe.

Pigem tuleks imestada, miks ei ole vene erakonda veel tekkinud. Ei ole õige selles suurt probleemi näha. Oleks väär oletada, et suur osa venekeelsest elanikkonnast arvab samamoodi nagu Kreml, et «1991. aastal toimunud geopoliitilise katastroofi tagajärjel okupeerisid eestlased ajutiselt Eesti». Enamik on ju oma elu, saatuse ja lapsed sidunud Eestiga ega taha Venemaa Eestit. Eesti Venemaad koos keele, kooli ja elustiiliga osa ehk tahaks, aga selle tulek sõltub meist endist.

Rogers ja IRL

Eespool räägitu edasi-tagasi valguses hakkab hoopis teistsugusena paistma ka IRLi probleem. Erakonnana, kes 1990. aastate alguses viis läbi pretsedendituid muudatusi ja aitas kindlasti luua Eesti kui Ida-Euroopa tiigri imagot, tuleb nüüd ühendada oma baasvalijaskonna suundumusi valitsuse juhterakonna valijate vastupidiste taotlustega. Teoreetiliselt võimatu, tahaks öelda. On ainult aja küsimus, millal tulevad suured konfliktid või toetajate lahkumine.