Surmasuust pääsenud Saksa sõduri mälestused: viimne lend Stalingradist

Neid oleks võinud peaaegu kadestada. Nad ei tundnud enam mingit valu ega muret.

Tänavalahing Stalingradis. / Scanpix

Umbes tunni aja pärast jõudsin lennuväljale. Haavatud istusid ja seisid tihedalt kokkusurutuna üheskoos. Hingeldades surusin end lõpuks platsi keskele. Jäin ühte lumehange istuma. Tuisk oli vaibunud. Vaatasin teed teisel pool lennurada: see viis otse Stalingradi.

Üksikud inimkujud taarusid suurivaevu linna servale. Seal, nõndanimetatud linna lutikatest kubisevates sarades lootsid nad leida kaitset külma ja tormi eest. Massiliselt liikus sel teel mehi. Sajad neist ei jõudnud aga enam sihile. Nende jäätunud surnukehad olid selle hirmuäratava taganemistee verstapostid.

Juba ammu oleks venelane võinud kõik selle enda kätte võtta. Aga ta oli jonnakas ja võttis päevaga tagasi ainult lõigu, mis oli kästud tagasi võtta. Milleks ta olekski pidanud kiirustama? Temast jagu poleks ju nagunii enam keegi saanud. Just nagu hiiglaslik karjus ajas ta kõiki neid võidetud inimesi igast ilmakaarest linna poole kokku.

Punaarmee propagandafoto vangilangenud Saksa sõdurist. / Wikimedia

Neid väheseid, kes ehk veel Luftwaffe masinatega ringi sõitsid, ei tasunud arvestada. Venelane näis nad meile kinkivat. Ta teadis, et nad kõik olid raskelt haavatud. Minu kõrval lebas telkmantlil kaks meest. Ühel paistis olevat kõhuhaav, teisel puudusid mõlemad käed.

Eile oli üks masin välja lennanud, aga sealtpeale oli tuisk maandumise võimatuks muutnud, rääkis kätetu mees tühjal pilgul.

Kogu väljalt kostus summutatud oigeid. Siin-seal askeldasid sanitarid, aga enamasti ei suutnud ka nemad enam aidata.

Kurnatuse tõttu varisesin oma lumehange ja langesin rahutusse unne. Külm sundis mind siiski peagi jälle ärkama. Vaatasin hammaste plaginal enda ümber ringi. Üle välja sammus Luftwaffe inspektor. Hüüdsin teda ja pärisin, millised on äralendamise võimalused.

Ta rääkis, et püüdnud juba kolme tunni eest kinni raadiosõnumi, et kolm lennukit on teele asunud. Need pidid varustust alla viskama, aga pole teada, kas need ka maanduvad. Näitasin talle oma äralennuluba. Ta vangutas pead ja ütles, et sellest ei piisa sugugi: ainult peaarsti [kindralleitnant Otto Renoldi] allkiri andvat õiguse ära lennata. «Aga te minge sinna ja rääkige temaga,» ütles ta lõpetuseks, «sinna on ainult 500 meetrit, vaat seal jäärakus …»

Ainult 500 meetrit!

Ainult 500 meetrit! Veel kord see tohutu pingutus. Iga liigutus tekitas uut valu. Juba see mõte üksi muutis mu nõrgaks ja vajusin jälle poolunne. Järsku nägin aga oma kodu, naist, tütart ja nende taga kõveras langenud kamraadide moonutatud nägusid. Siis juba tormas minu juurde venelane, tõstis püssikaba ja andis hoobi. Terav valu pani mind püsti kargama.

Saksa meedik haavatud võitluskaaslasele esmaabi andmas. / Bundesarchiv

Üks sanitar oli jalaga minu läbi lastud reie vastu virutanud. Tema kõrval seisis veel kolm meest kanderaamiga. Nähtavasti oli neil ülesanne surnud lennuväljalt ära toimetada. Nii tahtiski ta veenduda, kas ma olen elus või surnud. Polnud ka ime, sest minu sisselangenud ja verevaene nägu sarnanes küllap rohkem laibale kui elavale inimesele. Lühike uinak oli mulle veidi jõudu juurde andnud.