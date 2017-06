Ivan Makarov: ohhoo, puha tuttavad näod ehk Häda mõistuse pärast

Vanemate inimeste taju nüristub ja noored muutuvad mitteeakohaselt konservatiivseteks. Me harjume üksluisete tühiste asjadega ja tunneme mingit seletamatut ebamugavust uue idee, näo või helina pärast. Haamriefekti tagajärjel pinnapealseks muutumine kajastub lõpuks ka poliitilistes valikutes.

Üks tähtis uudis lõputust reast: «Suhte sasipundar: Grete Kleini ekspeika Rauno ekspruut on Erik Karu uus pruut!». Seesugused pealkirjad on selles mõttes positiivsed, et nad ammendavad kirjutise sisu ja polegi vaja edasi lugeda, isegi selleks, et teada saada, kes on kõik need inimesed. Kindlasti on tegemist vahvate noortega, kes elavad nende jaoks sisukat elu. Kuid mööduvad aastad, mis ei halasta ei sipelgale ega rohutirtsule.

Tätoveeringud, mida oli pringil kehal ilus vaadata, lähevad koos nahaga kortsu. Ja nagu jäävad alles aina eneseiroonilisemaks muutuvad kehamaalingud, nii jäävad ka internetitoimikud – et sa olid kellegi eks ja sul oli suhe kellegi teise eksiga. On juba peale kasvanud lastelaste põlvkond, kes guugeldavad oma vanavanemaid, leides hämmastavalt palju informatsiooni, mis on tihtipeale piinlikult tühine.

Vennashaualik leierkast

Põlvkondade probleem ei kao kuhugi – nagu meie vanemad torisesid roki kallal, nii meiegi suhtusime irooniaga diskosse. Aga paistab, et mingi tsükkel on jõudnud lõpule, kuid arenguspiraal on oma järjekordsel tasemel hoopis ringiks sulgunud. Noored muusikud ja kuulajad stagneeruvad, kuna meie vaimselt piiratud muusikatööstus toodab läikivat Hiina konveierkaupa ja kõik, mis sellest vähegi erineb, läheb automaatselt praagi alla.

Noored on targad, nad on asjaga kursis, nad on aina ratsionaalsemad ega hakka tegema tühja tööd, vaid lähevad ikka kindla peale välja. Ka pinna peal end kramplikult hoida üritavad vanad tegijad laulavad püüdlikult rannapidudest ja avaldavad memuaare oma haledatest orgiatest, kasvatavad ette roosad kitsehabemed ja mängivad pubekate ees tola.

Vanad bändid tõusevad suveks sarkofaagist ja lähevad tuurile, mõni tänavu leierdatav young gun kindluse mõttes kaasas. Siis poetavad pisara, jätavad publikuga igaveseks hüvasti, kuid mõne aja pärast toimub uus muumia tagasitulek.

Lääski toodab meeletul hulgal mõttetut kaupa, ainult et sealne miljard kuulajat võimaldab tähelepanu ka eranditele, kel poleks Eestis šanssigi, sest sellised suretatakse eos meie põhjakorealiku poliitikaga formaatraadioja(a)made maal, kus DJdel pole midagi öelda ja nad valivad staare, kel pole millestki laulda.

On alanud suvetuuride aeg, siledate häälekestega lauljad moodustavad rohkeid kattuvate liikmetega «ühekordselt kasutatavaid erakondi» – kõikjal ühed ja samad nimed, ja nende muusikagi on üllatavalt universaalne: selle saatel on hõlbus hammustada reklaamklipis jäätisest tükki nii, et portselanist hambad ei põru.

Meil puudub sisuline levimuusika kriitika, kuna arvustada pole ju midagi seal, kus vaimne võrrand on juba aastaid matemaatiliselt täiuslik: 15 magamata ööd ja viis kasti õlut. Vennashaualikku leierkasti integreeritud valitud seltskond ei löö mitte millegi ees risti – kas nad parodeerivad maailmastaare või esitavad aupaklikult nende loomingut, vahe ei ole märgatav.