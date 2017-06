Paavo Nõgene: hetked, mil on piinlik olla ametnik

Keegi pole elus täiuslik, mina ka mitte. Meil kõigil on aga õigus püüelda täiuslikkuse poole. Me võime aidata kaasa, et Eesti muutuks paremaks; meil on õigus seda teha, kui seda soovime. See on inimeste vaba tahe ja õigus ning paljud, väga paljud kasutavad seda õigust. Aktiivselt.

On aga üks seltskond, kellel on kohustus muuta Eestit iga päev paremaks, püüelda Eestiga iga päev täiuslikkuse poole. Neile makstakse selle eest palka – meile makstakse selle eest. Need on ametnikud. Ka mina kuulun praegu sellesse seltskonda. Seega – meie, ametnikud.

Eestis on väga palju väga tublisid ametnikke. Kindlasti enamik, kõigis valdkondades. Olen nendega kokku puutunud, päriselus. Nad on minu kolleegid, need ametnikud. Nad hoolivad, töötavad südamega, ei vaata tööd tehes kella, unustavad tahtmatult või tahtlikult oma isikliku elu ning annavad endast kõik, et meie kodukant ja kogu riik saaks paremaks. Iga päev, ööpäev ringi. Vastavalt vajadusele. Sügav lugupidamine!

Kahjuks pole kõik sellised. Kuvandit ametnikest kujundavad teinekord needki, kes on sattunud või jäänud valele tööle ja püsinud seal liiga pikka aega. Püüavad hommiku õhtusse saata, tehes nii palju kui hädavajalik ning nii vähe kui võimalik. Teevad täpselt nii palju, kui seaduses või mõnes muus tähtsas dokumendis kirjas, jumala eest ise mõtlemata, kas see kõik on ka mõistuspärane, päriselus. Kui pole – ja sellest on juhtumisi aru saadud –, ei räägi nad sellest ega tee midagi, et olukorda parandada.

Miks rääkida? Võib-olla tuleb tööd juurde? Võib-olla tuleb suisa mõne teise kolleegi või lausa asutusega hakata lahenduse leidmiseks sünergiat looma? Mugavam on initsiatiivi mitte näidata, sest siis ei tule ka uusi ülesandeid. Kes midagi ei tee, see ka ei eksi, või teeb täpselt nii nagu manuaalis kirjas, see ei vastuta. Just nii suretame initsiatiivi ja võimaluse pakkuda uusi toimivaid lahendusi. Selliseid, mida päriselu vajab. Päriselu ei saa taandada mööblieseme kokkupanemise manuaali tasemele.

Seadus on täitmiseks. Ülereguleerimine ja ametkondlik vindi ülekeeramine tekivad tihtipeale osaliste vähesest proaktiivsest nõustamisest ning suhtumisest, et «mul on pastakas». Vahel on tõesti soov, et pastakas võiks tühi olla. Hulk jama jääks tegemata.

Üks uue aja ettekäändeid on peitumine ajuti mütoloogilist kuju omandava Euroopa Liidu varju. Direktiiv! Tõsi, selle muutmiseks tuleb väga palju vaeva näha, et viia sõnum koos pädevate argumentidega mujale Euroopasse. Ometi on seda võimalik teha ja tehaksegi, kui on tahet ja oskust õigel ajal märgata. Senikaua piisab õigel ajal adekvaatsest nõustamisest, sest päriselu on see, kus me ise elada tahame, mitte paberites, vaid päriselt.

Eesti ametkonna pädevuse võtmeküsimus on praktilise valdkondliku kogemusega parimate ja helgeimate inimeste toomine avalikku teenistusse. Vahel tähendab see meelitamist ja üleostmist. Paraku paljud ei tule. Tihtipeale ei tulda, sest sõimata saab rohkem kui palka. Paljudel juhtudel ka ebaõiglaselt kolleegide tõttu, kelle põhjal kujundatakse üldine arvamus ametnike kui «liigi» kohta. Tõepoolest, kui ametkonna võtmekohale satub inimene, kel pole mingisugust valdkondlikku praktilist kogemust või päriselu tunnetust, ei saagi midagi head tulla. Kui sellise ametniku käes on ka pastakas, on see risk.