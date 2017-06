Artemi Troitski: kui eesti muusika peatus...

Nende nimed kõlasid ehk venelase kõrvale üpris harjumatult, aga nad olid noored, pikajuukselised ja intelligentsed artistid, kes tundsid väga hästi välismaist repertuaari, mida võisid esitada nii inglise kui ka eesti keeles. Nii olid nad omaks võtnud ajakohased stiilid ja lauluvõtted, olgu tegu souli, bluusi, roki või puhta estraadiga.

Kui nad oleksid tulnud Moskvast või Leningradist, oleks neid samuti nimetatud restoranilauljateks ning tõkestatud pääs eetrisse ja mainekatesse saalidesse, aga «poolläänlastele» tehti tugevaid mööndusi: olgu peale, kurat nendega, las elada rahvaste sõprus! Nad ju nagunii laulsid aktsendiga…

Sel moel leidsidki tolle aja parimad vene popheliloojad – David Tuhmanov, Aleksandr Zatsepin, Viktor Reznikov ja teised – enda modernsetele teostele asjatundlikud ja meeldivad esitajad. Kõigest paari-kolme aasta pärast oligi sellesama ajakirja Klub küsitluses parima meeslaulja koha hõivanud Jaak Joala.

Ma usun, et selle populaarsuse taga seisis ühtmoodi nii artistide enda anne ja karisma kui ka Nõukogude mõõdupuu järgi suurepärase kvaliteediga muusikaline materjal.

Jaak ja Tõnis olid esirinnas veel kaheksakümnendate algulgi, aga eestlaste muusikaline pealetung NSV Liidus ei piirdunud kaugeltki ainult nende kahega. Anne Veski edu oli tagasihoidlikum: teda ootas ees tunduvalt tihedam konkurents ning Pugatšova ja Rotaruga võistelda oli kahtlemata palju raskem.

See-eest läks väga hästi Eesti ansamblitel: Apelsin, Vitamiin, Magnetic Band. Mõnes mõttes neil vedas ehk nagu öeldakse: pole halba ilma heata. 1980. aastate esimesel poolel oli nimelt rokkmuusika Venemaal ja üldse kogu Nõukogude Liidus rangelt keelatud –kõikjal, välja arvatud Eestis ja Leningradi Rokk-klubis.

Isegi sellistel professionaalsetel bändidel nagu Mašina Vremeni ja Avtograf keelati tähtajatult kontsertreisidele sõita. Õnnelikke eestlasi see keeld ei puudutanud, osaliselt seepärast, et nad ei laulnud vene keeles, ning mõnda aega, nii aastat paar, olidki tohutul maa-alal Moskvast Vladivostokini õieti ainuke võimalus elavat rock’n’roll’i kuulata Gunnar Grapsi ja teiste Tallinna artistide kontserdid! (Teise, palju harvemini ette tuleva võimaluse pakkusid külalisesinejad «sotsialistlikest vennasriikidest».)

Erilist leidlikkust ilmutas tol raskel ajal ansambel Apelsin: et nende «ameerikalik» repertuaar ei tekitaks mingeid tõrkeid, esitasid nad kõike laval huumori- ja paroodiavõtmes.

Pole kuigi keeruline ära arvata, et «Eesti laine» summutas Nõukogude Liidus alanud perestroika. Ühelt poolt kadusid igasugused keelud ja «mustad nimekirjad», vene rokk pääses põranda alt välja ja hõivas staadionid, lisaks hakkasid riiki viimaks jõudma ka tõelised lääne artistid.

Teiselt poolt avanesid Eesti tähtedele uued ja huvitavad väljavaated ka kodumaal, kus läks lahti laulev revolutsioon! Ja eks nad olid väsinud kõigist neist lakkamatutest ringreisidest üüratutel avarustel, nagu mulle hiljaaegu tunnistas Tõnis Mägi … Sealtpeale ongi valitsenud vaikus.

Ma ei usu, et lähitulevikus võiks midagi muutuda. Eesti muusikutel ei ole ajendeid ega rahalisi võimalusi, et taas alistada Venemaa turg – läänesuunal on kõik palju ettenähtavam, tsiviliseeritum ja turvalisem.

Vähemalt teoorias võiksid Mägi ja Veski Venemaal kas või juba puhtnostalgilises kontekstis taas läbi lüüa ning fonogrammi toel esitada midagi kaheksakümnendate diskoteegi sarnast, aga vähemalt Tõnis on öelnud, et teda see üldse ei huvita. Mis on minu meelest igati õigustatud: ei ole ju sugugi vaja oma loomingulist biograafiat ära rikkuda puhta haltuuraga.

Ometi on väga kahju, et kunagi lootustandvalt õitsenud Eesti-Vene muusikaväljal on kõik täiesti ära kuivanud ja koltunud. Naabrid võiksid ju pisutki rohkem teineteisest huvituda. Ja me teame ju mitut näidet, kus ühised kultuuriväärtused, tõesti kas või kõige lihtsamad poplaulukesed, on aidanud poliitilise jää sulama panna.

*Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane