Juhtkiri: Ott Tänaku tähesõit

Tänakul tuli seda võitu kaua oodata – see on juba tema kaheksas hooaeg WRC sarjas. Parem siiski hilja kui mitte kunagi. Maailmas ei leidu ilmselt inimesi, kes poleks kunagi unistanud suurtest võitudest ja kordaminekutest. Elu koosnebki tegelikult ju suurematest ja väiksematest võitudest ja lüüasaamistest. Spordi-, sealhulgas rallimaailmas saavad tõeliselt suuri võite maitsta vaid vähesed. Triumfi saavutamiseks läheb tarvis palju julgust ja otsustavust. Suur edu koosneb peale selle ka paljudest ettenägelikult ja hästi läbi mõeldud pisiasjadest.

Kuid nagu ütles ralli endine maailmameister Ari Vatanen intervjuus Postimehe Arterile (10.06), ei õpi inimene mitte võitudest, vaid tagasilöökidest. Nii võib ka kaotus – kui sellest õppust võetakse – tulevikuperspektiivis pöörduda võiduks. Tänakule on ebaõnne ja tagasilööke viimasel kolmel hooajal korduvalt osaks saanud, näiteks möödunud aastal libises Poola MM-ralli võit käest eelviimasel katsel purunenud rehvi tõttu.

Vaatamata ka halvematele päevadele on alati leidunud neid, kes temasse usuvad. Kui Vatanenilt küsiti, kas Tänakul on eeldusi maailmameistriks tulla, vastas vanameister jaatavalt. Tänakusse ja tema võimetesse usub ka teine rallimaailma legend, M-Spordi juht Malcolm Wilson, kes on oma eratiimiga visaduse ja südikuse sümbol. Britt ühes oma meeskonnaga, mis varem Fordi nime kandis, pole juba pikki aastaid midagi võitnud ning viimastel hooaegadel on mõnikord jäänud mulje, et starti tullakse vaid selleks, et saada Citröeni või Volkswageni tehasemeeskondadelt kibedalt lüüa.

2017. aasta hooaeg on täpselt poole peal ja kõik on võimalik nii M-Spordi kui ka Ott Tänaku jaoks, kes hoiab üldarvestuses oma tiimikaaslase, neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier’ ja Hyundai piloodi, Thierry Neuville’i järel kolmandat kohta. Kõik on loomulikult Tänaku enda kätes. Võidavad ainult need, kes selle nimel võitlevad.