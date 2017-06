Raivo Vetik: eestlased ja eestivenelased on lõimumise põhiküsimustes üksmeelsed

Esmapilgul võib mõjuda ootamatuna, et tugeva riigiidentiteedi kandjaid on eestivenelaste seas rohkem kui eestlaste hulgas. Meie lähenemise seisukohalt ei ole selles aga midagi imelikku, sest Eesti riigiidentiteet on siin mõtestatud eestlaste puhul kodanikuriikluse ja eestivenelaste puhul rahvusriikluse põhimõtete toetamise kaudu.

Selline analüüs põhineb kahel omavahel seotud eeldusel: esiteks, Eesti riik on olemuselt rahvusriik, mitte kosmopoliitiline või multikultuuriline riik. Teiseks, Eesti riik on olemuselt kodanike riik, mitte etniline riik. Seega ei ole Eesti riik ainult ühe etnilise grupi omand, mis võiks õigustada ootust, et enamusrühma riigiidentiteet peaks vähemusrühma omast tingimata tugevam olema.

Eesti riik on kõigi oma kodanike omand, kuid eri rahvustest kodanikud võivad oma kultuurilisest ja ajaloolisest taustast lähtuvalt näha hulka ühiskonna nähtusi erinevalt. Siin võib välja tuua kaks põhilist seaduspärasust.

Esimene seondub ühiskonna mitmekultuurilise tajumisega. Viimastel kuudel arutatakse palju selle üle, kas Eesti laulupeol võiksid kõlada ka venekeelsed laulud. Meie ankeedis esitati vastajatele järgmine väide: «Laulupeol võiksid kõlada ka venekeelsed laulud, sest venekeelne elanikkond moodustab kolmandiku Eesti elanikkonnast.» Analüüs näitab, et selle väitega nõustub üle poole eestivenelastest ja kuuendik eestlastest.

Meie tõlgendus on, et sellise erinevuse üle ei ole mingit mõtet ei ühel ega teisel poolel häirekella lüüa. See, et paljudel eestlastel tuleb laulupeo kõige erilisematel hetkedel pisar silma, ei ole miski, mida tuleks häbeneda. Samas, Eesti kodanikuna tekib meil paratamatult küsimus, kuidas kujundada rahvusteülest Eesti rahvast, millel Eesti riiklus iseseisvusmanifesti järgi põhineb? Eriti oluline on see küsimus eestivenelastele.

Meie põhisõnum on lihtne: igal inimesel võib olla mitu identiteeti ning erimeelsused ja ühisosa otsimine nende vahel nii inimese sees kui ka inimeste ja gruppide vahel on möödapääsmatud.

Teine näide illustreerib, et ka rahvustevahelise sotsiaalse (eba)võrdsusega seotud teemade tajumine on kahe rühma puhul väga erinev. Ametliku statistika järgi on eestivenelaste palgad madalamad ja tööpuudus suurem kui eestlastel. Lõimumismonitooringu põhjal tajub kaks kolmandikku venekeelsetest vastajatest sissetulekutes ja materiaalses heaolus rahvustevahelist ebavõrdsust. Eestlastest tajub seda aga kolmandik vastajatest.

Ilmselt tuleks hoiduda niisuguste erinevuste lihtsustavast tõlgendamisest, nähes nende taga ainult eelarvamusi, vähest informeeritust või tahtlikku moonutamist. Pigem tuleks siin näha enamuse ja vähemuse kui rühmade sotsiaalse positsiooni erinevust ühiskonnas ning sellest tulenevaid erinevaid huvisid. Inimestel on tendents tajuda sotsiaalseid nähtusi lähtuvalt oma sotsiaalsest positsioonist ja selle kaudu defineeritud väärtustest. Tegemist on sotsiaalse seaduspärasusega, mida riigi infokampaaniad ei mõjuta.

Erimeelsused demokraatlikus ühiskonnas on loomulikud, need on olemas nii rahvuste vahel kui ka rahvuste sees. Laiemas sotsioloogilises plaanis on arvamuste erinevused hädavajalikud, sest aitavad ühiskonnal kohaneda muutuvate oludega ja uueneda. Seni kuni Eesti riigi põhialuste suhtes valitseb üksmeel, ei ole mõtet erinevusi teiste küsimuste puhul, mis sinna ei kuulu, üle tähtsustada.

Poliitiline tants 9. mai ja paari muu tähtpäeva ümber on näide sellisest üledramatiseerimisest. Olga Ivanova kohtub oma valijatega pronkssõduri juures ja Martin Helme teeb seda tõrvikurongkäigus. Eerik-Niiles Kross kleebib Oudekki Loonele külge Kremli käsilase sildi ja viimane virutab vastu natsi sildiga. Need tegelased täidavad poliitilisel laval eri rolle, nende töö ongi poliitilistes vaidlustes üksteisega mitte nõustuda. Kindlasti on meil olemas sõnavabadus. Kuid poliitilise vastandumisega hoogu sattudes ja üle võlli lennates mürgitatakse Eesti vaimset ja moraalset komberuumi.

Eduka lõimumise eeldus sisaldub president Kersti Kaljulaidi vabariigi aastapäeva kõnes: «Mitte kõike seda, mida me oma komberuumis ei soovi näha, ei saa me ära keelata. Ka sellega hävitaksime lõpuks omaenda vabadused. Mitte kõiki neid, kes tahavad siin elada, ei saa me teha eestlasteks. See ei peakski olema meie eesmärk. Niimoodi hävitaksime eestluse.»

*Integratsiooni monitooring 2017 on kultuuriministeeriumi tellitud ja koostöös Balti Uuringute Instituudi (IBS), Poliitikauuringute Keskuse Praxis, TÜ ja TLÜ ekspertidega valminud Eesti ühiskonna lõimumist käsitlev uuring. Uuringutulemused on täismahus kättesaadavad aadressil www.kul.ee/et/EIM2017