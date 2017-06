Corbyn tõstis leiboristid tuhast

Üldiselt oli ju arvatud, et tooride ülevõimu ei kõiguta miski. Seda enam, et leiboristid koos kõigi teiste maade vasakpoolsetega on sügavas kriisis, kust radikaalsotsialistist Corbynil neid vaevalt õnnestub välja tirida. Tulevik paistis kindel. Kuid võta näpust – midagi läks valesti!

Varem sageli naerualuseks sattunud Corbyn ilmselt teadis, mida teeb. Eriti palju võitis ta noorte ja linnainimeste hääli. Tema vahepeal kõikuma löönud positsioon erakonna juhina on nüüd kindlamast kindlam. Ühtlasi tõestab see taas, kui lõhenenud on Suurbritannia ühiskond. Mitte kõik ei taha Brexitit, mitte kõik ei soovi tunda karmi leedi kätt.