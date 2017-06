Õhus on pinget

Talvel Sputniku-skandaali sattunud Mailis Repsile on kõige vähem vaja tema enda meeskonna loodud uusi ebameeldivaid uudiseid. Varraku kingitus seda kindlasti on. See ei ole ilmselt koht, kus avalikkus peaks nõudma kantsleri tagasiastumist. Kuid see on vihje, et kantsler võiks oma käigud edaspidi hoolikamalt läbi mõelda. Harjumus Tartus komandeeringul käieks vaid luksushotellis ööbida on tal niigi küljes nagu viitsütikuga pomm, mis ühel hetkel plahvatab. Küsimus on, kas keegi oskab või tahab tühjast tulevat pahandust ära hoida.