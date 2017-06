Edasi 1981. aastal: ENSV Ülemnõukogu kümnenda koosseisu kolmas istungjärk

Eile, 11. juunil toimus Tallinnas ENSV Ülemnõukogu 10. koosseisu kolmas istungjärk. See leidis aset päevil, mil kogu nõukogude rahvas on tohutu vaimustusega alustanud võitlust NLKP XXVI kongressi otsuste elluviimise eest. Rahvasaadikud on vabariigi linnadest ja rajoonidest kaasa toonud töökollektiivide loova meeleolu ja iga töötaja püüde anda kogu oma jõud kodumaa hüvanguks, partei grandioossete suuniste eduka elluviimise nimel.