Siim Kallas: Eestis on alanud hüsteeriline võitlus investeeringute vastu

Meil on hea uudis – Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis 4,4 protsenti. See on nagu korralik naps pärast tujutut ja rasket tööpäeva. Vähemalt tõstab tuju. Peaasi, et päriselt purju ei jääks.

Kas majanduskasv ongi nüüd tõusule pööranud? Pole paha, kui see on nii. Ja tuju jääb heaks ka kaine peaga. Igatahes – ettevaatust optimismiga!

Erasektori investeeringud on viimasel ajal vähenenud. Vähenenud on Eesti ettevõtete kasumid ja investeeringud, vähenenud on otsesed välisinvesteeringud. Milles on asi?

Tööjõu pakkumine väheneb. Sest rahvastik vananeb. Noori on vähem, kui oli varem.

Kas areng on võimalik ilma investeeringuteta?

Stabiilne elu küll, aga areng? Investeeringuteta infrastruktuuri, uude tehnikasse, inimesse?

Aastal 1996 oli mul välisministrina võimalus külastada Jaapani ühe kõige suurema tööstuskontserni Matsushita Electrics, tuntud kaubamärkide Panasonic, JVC, National jt all, peakorterit. Küsisin, millest lähtute, kui kaalute näiteks tehase rajamist Eestisse. Vastus tuli hetkega ja koosnes viiest punktist.

Esiteks, turg. Arusaadav, keegi ei ava kohvikut paksu metsa sees, kus külastajaid ei ole.

Teiseks, õiguslik kindlus, investeeringu turvalisus.

Kolmandaks, sobiva tööjõu olemasolu.

Neljandaks, maksusüsteem.

Viiendaks, investeering peab olema teretulnud. Must be welcomed!

Kui palju sõltub kohalikest omavalitsustest?

Eesti majandus sõltub rahvusvahelisest turust. See omakorda ei sõltu Eesti kohalike omavalitsuste tegevusest, seetõttu jätame turu analüüsi siinkohal kõrvale. Aga rõhutame siiski, et kohalikud omavalitsused ja nende tegevus on osa üldise turukeskkonna kujundamisel. Kas ollakse turumajanduse poolt või vastu?

Kuigi Eesti majanduspoliitikas on praegu elava väitluse teemaks meie maksusüsteem, on seegi põhiliselt väljapool kohalike omavalitsuste haardeulatust. Rõhutame ka siin, et kohalike omavalitsuste rahanduspoliitika tervikuna on osa riigi rahanduslikust usaldusväärsusest ja see on oluline tegur üldise investeerimiskliima kujundamisel. Ja küsime – milline on riigi suhtumine maksupoliitika ja investeeringute vahekorda? Üldise maksukoormuse tõus ei ole investeeringuid ergutav. Kui tahetakse ära kaotada tulumaksuvabastus reinvesteeritud kasumilt, millel on väga tugev, ka sümboolne, väärtus investeeringute suhtes, siis mis tuleb asemele?

Õigusliku keskkonna kvaliteet? Eestis pole võimalik olukord, kus välisinvestor kavalate riiklike trikkide tagajärjel võib kaotada oma omandi. Nii, nagu see juhtub Hiinas ja Venemaal. Selles mõttes on Eesti investeeringute jaoks turvaline.

Aga kuidas on lugu ehituslubadega? Detailplaneeringutega? Kui palju saab kohtuprotsesse kasutada investeeringute ja ettevõtluse vastu? Kui pikalt saab kohtuvaidlusi venitada? Kui kaua peavad erainvesteeringud ootama? Kui palju on kohtuvaidlustes poliitilist mõju? Ja milline on korruptsioonitase? Üldine bürokraatia?

Kas investeeringud on Eestis teretulnud? Kas «must be welcomed» kehtib?

Pigem väidaksin, et investeeringud Eestis ei ole teretulnud. On alanud hüsteeriline võitlus tuleviku jaoks oluliste investeeringute vastu. Tuuleparke ei tohi rajada, uut ettevõtet – isegi mõelda ei tohi! Kiire raudtee Euroopasse – rahvuslik katastroof! Eesti tuleb muuta reservaadiks, meie sissetulek peab tulema jaapanlastelt ja hiinlastelt, kes meid siia pildistama tulevad.