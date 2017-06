Juhtkiri: Super Mario teated taksojuht Matile

Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi, kauaaegse hüüdnimega Super Mario (tegelaskuju tuntud arvutimängust), Tallinna pressikonvrents oli kahtlemata ajalooline. 19 euroala riigi keskpanga juhist ning kuuest EKP juhatuse liikmest koosnev nõukogu koguneb väljaspool Maini-äärses Frankfurdis asuvat EKP peakorterit kord aastas. Eestisse tuldi eurotsooni rahanduspoliitikat kujundama esimest korda.

Suurte makromajanduslike sammude tähendust pole tavainimesel kuigi lihtne mõista. Pealegi on mõnigi kord otsuseks hoopis selle puudumine või sõnumiks kinnitus, et kõik on endine. Samas mõjutab isegi otsuste-eelne olukord rahaturge üles- või allapoole hüppama. Ka Tallinna kohtumise eel peatus Euroopas aktsiahindade langus seoses spekulatsioonidega, et Euroopa Keskpank kärbib uues majandusprognoosis inflatsiooniootusi. Prognoosist lähtuvalt oodati ka, mida öeldakse võlakirjade ostuprogrammi ehk rahatrüki lõpetamise kohta.

Milliseid sõnumeid siis saime? Draghi teatas, et baasinterssimäära enam ei langetata. Positiivse sõnumina tõsteti euroala SKT kasvuprognoosi tänavust 0,1 protsendipunkti võrra ehk 1,9 protsendini, sarnast kasvu loodetakse ka järgmise ja ülejärgmise aasta puhul. Lisaks üldistus: majanduskasvu väljavaadete riskid on tasakaalustatud. Endiselt on vaja märkimisväärset tuge, et hoida inflatsioon kahe protsendi lähedal. Mis puutub aga võlakirjade kokkuostu, siis neid mahte ja ostukava kestust ollakse valmis suurendama.

Majandus- ja rahandusanalüütikud ning börsihaid said oma kondid pureda. Taksojuht Mati võib end aga üsna rahulikult tunda. Euroopa majanduses praegu mingeid erilisi vapustusi ei paista ja kui peaks minema näiteks uue liisingulepingu sõlmimiseks, pole vaja intressihüpet peljata – seda, et makse suurus on seotud euriboriga, teab küllap iga laenu- ja liisinguvõtja. Ja ummikud ummikuteks, tänu niisugustele üritustele saab taksojuht mõne magusa sõiduotsagi.

Super Mario läbis aga järjekordse kohustusliku leveli ja lendas tagasi oma kodusesse pilvelõhkujasse. Loodetavasti jõudis ta seejuures pidulikul õhtusöögil silmata ka meie maailmatasemel muuseumi – Lennusadamat. Mõnikord võib selline tähelepanu olla meile tähtsamgi kui mõni keskpankurite kuivavõitu salakeeles edasi antud makromajanduslik teade.