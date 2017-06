Mihkel Mutt: kas broilerid on vajalikud

Esmaspäevases Postimehes kirjutas Eero Epner omadusteta mehest (kindlasti tulnuks mees asendada «inimesega», sest vastavatest naistest pole puudus).

Lugu räägib valdavalt vihjamisi, mõjudes järelehüüdena reformile, veel enam aga hoiatusena EKRE eest. Autor kirjeldab pealkirjas mainitud subjekti paljusid negatiivseid (olematuid) omadusi kujundilikult ja kirglikult. Varsti tekkis aga lugedes tunne, et ei kirjeldata enam ühte ja sama inimtüüpi, sest loetletud omadused ei esine tavaliselt üheskoos.

Näiteks isikud, kel pole maailmavaadet, kes väldivad debatti (meenutan igaks juhuks, et Theresa May keeldus äsja peaministrikandidaatide debatist), kes «mõtlevad laenu tagasimakse graafikule» jne pole ju enamasti needsamad isikud, kes lihtsustavad maailma mustvalgeks. «Mustvalgel» on sageli väga võimas maailmavaade (just seetõttu, et tema tahteenerigat ei kulu kogu spektrile) ja ta võitleb selle eest. «Mustvalged» ei väldi üldsegi konflikte, vaid toituvad nendest. Olgu näiteks Erdoğanil ükskõik mis muud puudused, aga missioon on tal kindlasti ja soojades sussides ta ei liigu. Kes on praegu Eesti kõige võitlevam erakond? Just see, kellele Epner mustvalgelisust omistab. Aga enamik selle liikmeid pole omadusteta jne.

Minu arvates iseloomustab omadusteta meest või naist eeskätt see, et ta võib olla täna poliitkorrektne, ümartundlik ja varjundirikas – juhul kui see on päevakäsk – ja homme olla mustvalge, kurikandiline ja võitlev – kui see on uus päevakäsk jne.

Vägisi tikub pähe mõte, mis sellest halba on, ja kas niisugune paindlikkus pole avalikule teenistujale hoopis plussiks (muidugi piirini, mil tuleb hakata kedagi gaasikambrisse saatma)? Seda tüüpi inimesi on alati tarvis läinud, hiina mandariinidest alates.

Ja kui minna päris tippude juurde, siis võiks kõnealuses loos omadusteta mehe asendada Angela Merkeli nimega ja suur osa öeldust jääks kehtima. Ainult et Merkelit peavad juba praegu mõned pärast Adenauerit saksa suurimaks poliitikuks. Ja just sellepärast, et ta ei aja ideoloogiat, vaid reageerib paindlikult olukordadele, ta ei ole oma vanade seisukohtade vang. Kui seejuures säilib üldine eetiline foon ja õiglustunne, ei ole katki midagi. Sest ideoloogiapõhiste erakondade ajastu on vähemalt suurtes heaoluühiskondades ammu möödas, poliitika kaudu maailma enam ei parandata, vaid hoitakse käigus. Poliitika ja administreerimine sulavad kokku.

Teatav isiksuse lamestumine või ümarustumine on demokraatliku poliitikuameti paratamatu hind (juba see pidev konsensuse leidmise vajadus!). Tõsi, Epner räägib neist, kes on kohe varavanad. Aga kui muutus on niikuinii üksnes ajaküsimus ja tõusuteel kohtuvad kõik? Pealegi pole poliitika erand. Lasteaednikud kipuvad kohtlema oma mehi kubujussidena, kooliõpetajad säilitavad ka kodus dotseeriva hoiaku, juristid peavad söögilauas kaitsekõnesid jne. Veel enam, poliitik peab end vahel teadlikult köndistama. Nagu Dostojevski Suurinkvisiitor, kes oli õppinud tundma inimhinge sügavusi, aga seejärel omaenda hinge lukku löönud – ikka suurest inimarmastusest.