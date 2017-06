Postimees 1939. aastal: suurriikide kokkulepe puudutab ka Baltimaade rippumatust

Londonist teateb Reuter: William Strang, kes sõidab laupäeval Moskvasse, on olnud kontaktis kõigi Nõukogude valitsusega peetud läbirääkimiste arenemisega ja on sel põhjusel väga kohane Briti saadikule Moskvas antavate instruktsioonide edasiandjaks ja tõlgitsejaks. Loodetakse, et uued instruktsioonid viivad Prantsuse-Nõukogude-Inglise «agressioonivastase lepingu» sõlmimisele.