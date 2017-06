Jüri Ratas ja Juha Sipilä: Eesti ja Soome – edukad saja-aastased

Meie silme ees on välja kujunenud unikaalne kaksikpealinn, mida nimetatakse mitteametlikult Talsingiks. Eesti ja Soome vahel tehakse ligikaudu üheksa miljonit piiriületust aastas – justkui käiksid kõik eestlased ja soomlased vähemalt kord aastas üksteisel külas. Tööturg ja majandus juba moodustavadki ühise metropoli, kus elab umbes kaks miljonit inimest.

Areng on olnud suuresti võimalik tänu ELi siseturule ja inimeste vabale liikumisele, mida Soome ja Eesti väga usinalt kasutavad. Sajandeid tagasi kaubeldi üle Soome lahe soolaheeringa ja teraviljaga. See oli mõlemale poolele kasulik. Nüüdsel ajal vahetatakse Soome ja Eesti vahel andmeid, kultuuri, ideesid, tehakse äri ja sõidetakse puhkusele Lapimaale või Saaremaale.

Füüsiliselt ei ühenda meid mitte ainult tihe praamiliiklus, vaid ka kaks merepõhja paigutatud elektrikaablit. Kaksiklinna ühendava tunneli rajamisest on räägitud palju, praegu uurime selle kasumlikkust. Kuid ükski tunnel või toru ei ole väärtus omaette. Pigem on see vahend, mille tõeline väärtus seisneks selles, et kahe pealinna vahel toimivad võrgustikud selle abil veelgi tihedamaks ja tugevamaks muuta. Eks tunnel ole ka mõtteviis, mitte ainult inimeste ja kaupade liigutamiseks ehitatud taristu osa.

Algul oli kahe riigi vaheline ühendus eelkõige kultuurne. Praegu on see igapäevane ja mitmekesine. Sel kevadel ühendati Eesti X-tee ja Soome riigi «palveluväylä», mis on omamoodi digitaalne tunnel või sild. See ühendus on veel habras, aga areneb tulevikus.

Eesti ja Soome on digitaalses andmevahetuse pioneerid. Digitaalne tehnoloogia ja informatsiooni vaba liikumine on ka Eesti juulis algava ELi eesistumise üks prioriteete. Lähitulevikus saab sellest lausa ELi siseturu viies põhivabadus. Riikide infosüsteemide ühendamine lihtsustab inimeste igapäevaelu ja loob uusi võimalusi ärimaailmas. Me oleme siin teistele Euroopa Liidu riikidele eeskujuks.

Soome ja Eesti on edulood. Oleme rahvad, kes on vaesusest hariduse, innovaatilisuse ja sitkuse abil lahti saanud. Meil on erinev ajalugu, kuid sarnane soome-ugri pärand ja ühised demokraatlikud väärtused. Oleme otsekohesed, ausad ja töökad. Hõimuühendus ei kao ka 21. sajandil ja võime olla selle üle uhked.

Nagu kõigil lähedastel partneritel, on ka Soomel ja Eestil erinevusi. Me oleme osa meeskonnast, kes osaleb ülemaailmses võistluses investeeringute, töökohtade ja edu nimel. Üheskoos suudame saavutada enamat ka Euroopa Liidus.

Sild või tunnel kahe maa vahel ei ole enam unistus, vaid osa meie igapäevaelust. See on hea tee, mida mööda minna järgmised sada aastat.

Palju õnne, Soome ja Eesti!