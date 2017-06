Andrei Kuzitškini ülevaade Vene meediast: Eesti kuulutas sõja Vene multifilmidele

Maailma Terviseorganisatsioon WHO avaldas 16. mail andmed, kui palju joodi 2016. aastal maailma maades alkoholi. Selle «edetabeli» absoluutne juht on Leedu, kellele järgnevad lähimad naabrid Valgevene ja Läti.

Sealjuures Leedu teine naaber Eesti on viimasel ajal piiritusjookide tarbimise poolest tagasi tõmmanud. Aktiivse alkoholivastase kampaania tõttu on eestlaste joodud etanooli kogus vähenenud ühekorraga 0,5 liitri võrra ega ulatu nüüd enam isegi 12 liitrini aastas.

Seetõttu on Eesti WHO viimases «edetabelis» esikolmikust välja langenud. Muide, selle riigi elanikud ei tarbi kõige enam õlut, vaid just kanget alkoholi, eelistades nagu varemgi mainekat likööri «Vana Tallinn».

Hoolimata kõige enam joova rahva tiitlist, aga võib-olla just selle tõttu peavad leedulased ise ennast kolme Balti riigi elanikest kõige õnnelikumaks. Statistika kinnitab, et 2016. aasta lõpul väitis 54 protsenti Leedu elanikest, et on täiesti õnnelikud. Eestis oli selliseid üks protsent vähem, Lätis aga 49 protsenti.

Eesti tänased pensionid ja palgad – venemaalaste õnnis lootus 2035. aastaks

Agentuur Rosbalt avaldas 31. mail Vadim Žartuni artikli «Teostamatu». Autor ironiseerib Venemaa majandusarengu ministeeriumi prognooside teemal:

Möödunud nädalal avaldas Kommersant katkendeid majandusministeeriumi ja teiste Valge Maja ametkondade töö tulemustest tegevusplaani koostamisel 2025. aastani. See oli õige huvitav dokument.

Alustan headest uudistest: 2035. aastaks teie palk kasvab! Jah, just nii! Optimistliku stsenaariumi järgi lausa peaaegu poolteist korda.

See tähendab, et praeguse 497 dollari asemel hakkab keskmine venemaalane kätte saama koguni 800 dollarit! Oot, miks te nüüd ei rõõmusta?

Kas tõesti seepärast, et see on tänase Hiina, Leedu ja Eesti tase? Või sellepärast, et veel 2009. aastal teenisite 1215 dollarit? Või et arenenud riikides teenitakse juba praegu neli korda rohkem kui teie enne pensionile minekut?

Ahjaa, unustasin, et keskmine pesnsion tõuseb ka, koguni 350 dollarini! Siis võib küll juba kõike endale lubada!

FSB koputab Eesti uksele

Portaal Kommersant.ru kommenteeris 17.mail Venemaa presidendi uut määrust, mis annab föderaalsele julgeolekuteenistusele (FSB) õiguse võtta kodanikelt ja organisatsioonidelt maatükke ära ilma kohtu ja kompensatsioonita.

Jõuagentuurid said omandi suhtes erilised õigused. Vladimir Putin lubas oma määrusega föderaalsel julgeolekuteenistusel konfiskeerida krunte ja kinnisvaraobjekte riigi vajadusteks «oma pädevuse piires». Varem oli president andnud niisuguse õiguse föderaalsele valveteenistusele.

Mõlemad agentuurid taotlesid seda Kremlilt juba möödunud aastal. FSB selgitas, et selline õigus on neile vajalik maaküsimuste lahendamiseks piiritsoonis. Näiteks on teenistusel vajalik välja ehitada piirilõigud Eesti, Valgevene, Gruusia ja teiste riikide piiril.

Lõpetuseks mõned värsked Vene anekdoodid:

Naftahinna langemise järel on Putini ainsaks saavutuseks jäänud veel võit Suures Isamaasõjas.

Kohtuvad Trump ja Putin. Putin: «Donald, millal võtad maha sanktsioonid minu lähedastelt?» Trump: «Olen tõeline Venemaa sõber, selle pärast ei võta ma maha sanktsioone, mis on Venemaa majandusele nii kasulikud.»

Venelastele pakutakse viiepäevaseid laevareise Põhja-Koreasse. Need käivad loosungi all: «Tutvumisreis tulevikku.»

Putin asutas Venemaal uue väeliigi – toiduainete hävitajad.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.