Tuul Sepp: gluteenitalumatus on osaliselt reklaamitrikk

«Leiba ja tsirkust» on nimetatud inimese esmasteks vajadusteks. Viimase kümnendi jooksul on leivast endast esimese maailma tsirkus saanud – gluteenitalumatus on laialt levinud endale pandav diagnoos ning gluteenivabad dieedid ja tooted suur äri. Lähemalt vaadates selgub aga, et enamiku inimeste puhul pole tervisehädades süüdi mitte gluteen, vaid rafineeritud nisujahu tarbimine täisteratoodete asemel ja ühekülgne dieet.

Algsel nisul oli tera ümbritsetud kõva kestaga ning kukkus küpsedes viljapea küljest maha. See ei lihtsustanud nisu kasutamist ning järgnevatel aastatuhandetel aretati paljateralised sordid, mis terasid lõikusajani kenasti varre küljes kinni hoidsid ja suuremat saaki andsid.

Aretustöö suurema saagikuse nimel on viinud nisu toiteväärtuse vähenemiseni. Taim, mis toodab rohkem seemneid, ei ole võimeline igasse seemnesse nii palju kasulikku kraami pakkima kui taim, mis toodab vähe seemneid. Tegemist on bioloogias klassikalise järglaste kvantiteedi ja kvaliteedi lõivsuhte probleemiga.

Nii on metsiku nisu lähedase sugulase Emmer-nisu valgusisaldus umbes kaks-kolm korda suurem kui tänapäevastel nisusortidel. Peale selle näitab arhiveeritud terade analüüs, et aretustöö käigus on vähenenud nisuterade mineraalainesisaldus (vähem on nii tsinki, rauda, vaske kui ka magneesiumi).

Nii annavad klassikalisest valgest nisujahust tooted tarbijale peamiselt vaid energiat tärklise kujul, aga vähe muid vajalikke toitaineid. Seetõttu ei täida saia söömine ka kõhtu, kuna organism on endiselt nii mineraalainete, kiudainete kui ka vitamiinide puuduses. Aitab see, kui süüa täisteratooteid, milles on palju rohkem nii kiudaineid kui ka vitamiine.

Täisteratoodete suuremat tervislikkust hakkasid esimesed entusiastid rõhutama juba 19. sajandil, kuid hoolimata sellest säilitasid «valgest jahust» tooted elitaarse ja peene, ihaldusväärse roa maine. Ka eesti rahvakultuuris on «valge saia söömine» seotud pidulikkuse ja jõukusega. Ilmselt peame olema tänulikud, et meie esivanemad nii vaesed olid ja endale valget saia nii harva lubada said.

Täisterajahust tooted on vajalikud vitamiinide ja mineraalide allikad ning (mõõdukal tarbimisel) igati tervislik toit. Kuigi sellega võiks teraviljatoodete tervislikkuse teema ammendatud olla, nii see kahjuks ei ole.

Gluteen? Vaatame seda küsimust lähemalt. Mis üldse on gluteen? See on paljudes teraviljades sisalduv säilitusvalkude kompleks, mis moodustab 75–85 protsenti teraviljatoodete valgusisaldusest. Meie soolestikus lagundatakse gluteen kehale vajalikeks aminohapeteks. Gluteen on kleepuv aine, mis hoiab koos saiataigna ning annab leivale-saiale, kookidele, küpsistele ja makaronidele harjumuspärase struktuuri.

Umbes ühel protsendil inimestest kutsub gluteen soolestikus esile autoimmuunhaiguse – sooles tekivad keha enda ensüümi koe transglutaminaasi vastased autoantikehad ja soole limaskesta vallutavad immuunrakud, mis tekitavad limaskesta põletiku.

Põletiku tagajärjel hävinevad soole sisepinda katvad mikrohatud ja seetõttu hakkab sool üha rohkem meenutama siledat toru. Sellisest soolest ei imendu toitained normaalselt. Nii jäävad tsöliaakiahaiged hoolimata korralikust toitumisest üha kleenukesemaks ja haiguse süvenedes hakkab neil tekkima väga paljude toitainete puudus. Tsöliaakia ainus toimiv ravi on täielik hoidumine gluteeni sisaldavast toidust.