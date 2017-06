Lauri Luik: mets on vaese mehe kasukas

Kui olime pisikesed põnnid, veetsime suurema osa ajast kodumaja taga metsas mängides. Mul on siiani hästi meeles vanemate õpetussõnad, et metsa tuleb hoida ja austada.

Mets on meid aastatuhandeid kaitsnud, toitnud ja ulualust pakkunud. Mets ei ole vaid puudesalu, kus on inimesel tore joosta, närve rahustada ning marjul ja seenel käia, vahel ka kitse kohata.

Kindlasti ei ole mets pelgalt «puude põld», mille pealt vaid kergekäeliselt raha teenida. Mets on lisaks veekogudele kodu ülejäänud elusloodusele, terviklik, kuid habras ökosüsteem, millele tuleb läheneda kompleksselt ning ettevaatlikkuse ja teadlikkusega, mõistmisega.

Metsaseaduse ümber käiv arutelu, mis puudutab eelkõige kuusikute raievanuse – kuigi tahaks öelda küpsusvanuse – märkimisväärset alandamist, on aga kaugel terviklikust probleemikäsitlusest ning see ei jäta meist küll mõistjate muljet.

Tõlgendamise küsimus

Metsaseaduse aruteludel riigikogus on jäänud kõlama, et metsa kultuuriline ja keskkondlik väärtus on eelnõuga nihutatud tagaplaanile ning riik arendab jõuliselt puidutööstust teiste metsahüvede arvelt. Seda on koguni nimetatud pikaajaliseks turvariskiks, mis vajab kiiret parandamist. Küllap on selles omajagu emotsiooni, aga vähemalt sama palju ka tõde.

Raievanuste alandamine ja tingimuste leevendamine on detailid, mis peavad sobituma tervikusse. Kuna tervikut ei ole vähemalt parlamendile teadaolevalt põhjalikult jõutud läbi lahata, on minu hinnangul ennatlik heaks kiita nii põhimõttelist muudatust, nagu selleks on raievanuse alandamine.

Kuhu meil kiiret on? Miks keskkonnaministeerium ei võiks riigikogu ette tulla tervikkontseptsiooniga? Mida hirmsat kardetakse vahepeal juhtuvat peale selle, et kavandatud rahavood jäävad väiksemaks?

Olen viimase kolme kuu jooksul osalenud mitmel metsateemalisel arutelul, sh olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamisel. Kõlama on jäänud nende hääl, kes raievanuste alandamist õigeks ja põhjendatuks ei pea. Teise poole argumentatsioon ei ole olnud minu jaoks nii veenev.

Küll aga on Asko Lõhmuse, Toomas Frey, Rainer Kuuba, Tarmo Tüüri jt jutus väiteid, mida minu jaoks pole suudetud ümber lükata ega rahuldavalt põhjendada. Näiteks see, et üle 80 aasta vanuste majandatavate kuusikute pindala on viimase kümne aastaga vähenenud koguni neljandiku võrra. Või et aastas lubatav kuusikute raiemaht – 1,9 tuhat hektarit – ületab raieküpse kuusemetsa koguse.

Tõlgendamise küsimus, nagu meile on püütud selgitada. Aga minu hinnangul ei tohiks metsa puhul lubada tõlgendamise küsimusi. Spetsialistide sõnul kubiseb Eesti metsapoliitika niisugustest pooltõdedest.

Kirjutamata reeglitele vilistatakse

Eraomand on püha ja puutumatu ning omanikul on õigus otsustada, mida ta oma varaga teeb. See on vaba inimühiskonna üks alustalasid. Metsa ja maavarade puhul kehtivad aga täiendavad kirjutatud ja ka kirjutamata reeglid, kuna tegu on elusa ja tervikliku keskkonnaga, kus pealegi elavad veel teisedki elusorganismid. Loodus kuulub, vähemalt mõtteliselt, meile kõigile.

Paraku on sedasi, et kui kirjutatud reeglitest peetakse valdavas osas kinni, siis kirjutamata reeglitele vilistatakse tihti valjult. Muidu me ei näeks silmikriipivaid, piinliku täpsusega tühjaks raiutud lagendikke, millest on üle käinud jõhkrate metsatöömasinate armee, jättes järele meetrisügavused jäljed ning laostunud sõjatandri. Tagasiistutamisest pole juttugi.