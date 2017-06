Urmas Klaas: sinimustvalgem Eesti

Jagan vastuseks oma muljeid eilsest Eesti lipu päevast. Annelinna gümnaasiumi ettepanekul tähistasid Tartu gümnaasiumid lipupäeva seekord teistmoodi. Hommikul kogunesid koolide esindused Eesti Üliõpilaste Seltsi maja juures ja üheskoos sõideti Otepääle.

Koos Otepää rahvaga sammusime rongkäigus Eesti lipumuuseumi juurde, kus avaldasime isamaaliste kõnede ja lauludega austust oma sinimustvalgele. Seejärel toimus Otepää kirikus jumalateenistus: teenis Marko Tiirmaa, kes lisaks hingekarjase ametile Otepääl on ka Annelinna gümnaasiumi usundiloo ja riigikaitseõpetuse õpetaja.

Ja siis, enne kojusõitu, saabus pikniku aeg. Kirikuaeda olid uhiuutele piknikutekkidele kaetud peolauad, hooajale kohaselt ei puudunud ka rabarberikook.

Minu kommentaar on pühendatud Annelinna gümnaasiumile. See on eriline kool, ja seda mitte üksi Tartus. Kool rakendab edukalt keelekümbluse metoodikat, mille eestvedajaks Eestis on doktorikraadiga koolidirektor ise. Peale klassiruumides õpetamise-õppimise pannakse suurt rõhku sellele, et venekeelsetest kodudest lapsed mõistaksid Eestimaad ja saaksid võimalikult hea, laiapõhjalise hariduse, et edukalt Eesti ühiskonnas hakkama saada.

Seepärast on koolis aukohal eesti keel ja Eesti riigile oluliste tähtpäevade tähistamine. Vähe sellest, et kool ise on aktiivne, ärgitavad nad ka Tartu teisi gümnaasiume oma algatustega kaasa tulema.

Annelinna gümnaasium on näide, kus sellised suured sõnad nagu «integratsioon» praktikas töötavad. Keelekümbluse metoodika on kahtlemata väga tähtis, kuid eriliselt tuleb kiita õpetajaid nende pühendumuse eest.

Otepääl enne rongkäiku ütles Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi etteheitvalt, et hommikul oli linnas sinimustvalget lippu vähevõitu näha. Koolipapa jutu mõte oli selles, et kui ma teinekord olen koole praganud selle eest, et nende majadel lehvivate lippude värvid ei ole kõige kirkamad, siis mõned ei heiska lippu üldse.

Heisatud sinimustvalge lipp annab märku, et me oleme kodus. Me ei ole kuskil ära või kellegi poolt toanurka taburetile istuma pandud. Ei, me oleme oma kodus ja räägime eesti keeles.

Annelinna gümnaasium räägib sellest, et Eesti tähtpäevi tuleb tähistada, sümboleid tõsiselt võtta ja nende üle uhkust tunda, see ühendab meid.

Muide, tänavu pidas see kool vabariigi aastapäeva aktuse Toomel Tähetorni juures ja alustas seda koos päikesetõusuga. Mina sain kooliperelt varase tõusmise eest kingiks Eesti rahvusvärvides tordi. Uue lipuhoidja panen aga oma remonditud majale ka.

Tartu linnapea Urmas Klaas töötas aastatel 1995–2003 Postimehes uudistetoimetaja, arvamustoimetuse juhataja, Tartu toimetuse juhataja, peatoimetaja asetäitja ning peatoimetajana.