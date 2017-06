Sander Rebane: meie avalik arvamusruum on mürgine

Meie avalikust diskussioonist on kadumas loomingulisus, teadvustatud mängulisus ning kriitiline kõrvalpilk.

Me ei pea vaidlema, vaid mõistma, aktsepteerima, andestama ning unustama – nii iseend, kui ka noid loodud illusioone.

Sest kui kaob loomingulisus ning tegeletakse vaid hirmunult «tõdede» kaitsmisega või turuhobusel kappamisega, siis ei saa sellest mängust sündida midagi uut, värsket – ega ühtki adekvaatset ja edasiviivat lahendust. Tajumaks maailma kaunidust, tuleb selleks võtta aega.

«Et öelda rohkem, peaks meie mõistus oma praegused piirid ületama ja avardama vastavalt ka oma lingvistilisi vahendeid. Võib-olla ei peaks me häbematu enesekindlusega väitma, et säärane asi ei saa kunagi juhtuda ja et just meie oleme need, kes on jõudnud kogemuse ja kõne äärmiste piirideni.» (Laszek Kołakowski «Horror Metaphysicus», lk 68)

Küsimus ei ole selles, mis selles maailmas aset leiab, vaid selles, kuidas meie sellele reageerime ja kuidas me mängime. Milline on see ideaalmaailm, milles sina tahad elada? Seda tahaks näha.. See annaks mulle nii mõndagi. Ja ma usun, et sulle endalegi.

«Kuulen, et mind süüdistati selles, et püüan purustada institutsioone;

tegelikult aga pole ma institutsioonide poolt ega vastu;

(tõesti, mis on mul ühist nendega -

või nende hävitamisega?)

ma vaid tahaksin rajada sinus Manhattan ja nende Ühend-

riikide igas linnas, sisemaal ja mererannal,

ja põldudel ja metsades ja iga vett lõikava laevakiilu peal,

olgu see väike või suur,

ilma hooneteta, reegliteta, voliniketa ja ühegi põhjenduseta

tõelise sõbraarmastuse institutsiooni.»

Walt Whitman

Olgem sõbralikud. Loodan, et tekitas mõtteid.

Ole igati mõnus!

Sass