Lühilainel ümber maakera

Karl Kallemaa (Karelson) sündis 18. märtsil 1914 Jõgeval Alfred-August ja Lilli-Rosalie peres. Karli ema suri noorena ja last aitas üles kasvatada hoolitsev vanaema. Tehnikahuvi päris Karl isalt, kes oli Tapa raudteejaama telegraafiametnik ja võttis poissi aeg-ajalt tööle kaasa. Isa kõrval omandas taibukas noormees kiiresti telegrafistioskused.

Üheks Eesti raadioamatörismi algusdaatumiks loetakse 5. augustit 1924, kui tehnikateadlasel Karl Olof Leesmentil valmis lühilainevastuvõtja. Juba kooliajal oli Karl samade seadmetega saanud kätte päris mitu Euroopa jaama ja tal oli tekkinud pidurdamatu soov raadiotehnikateadmisi täiendada.

Kohe pärast kooli lõpetamist 1934. aasta suvel astus noormees armeeteenistusse Sidepataljoni. Sealt saadud teadmistest ja tutvustest oli palju abi raadioamatööriks saamisel.

1934. aasta sügisel kohtus Karl Kallemaa tollase legendaarse raadioamatööri Richard Paidega. Kogenud amatöör märkas kohe noore mehe tehnikahuvi ja viis ta oma Tallinnas Nõmme kodus asunud raadiojaama vaatama. Kuuldu ja nähtu avaldas Karlile sügavat muljet.

Kui elevil noormees minekule asutas, surunud Paide talle pihku raadiojaama ehitamiseks vajaliku väärtusliku raadiodetaili sõnadega: «Kingitusena vanalt amatöörilt noorele entusiastile.»

Karl meenutab ühes usutluses: «Mul oli nii hea meel nagu arvatavasti Arnol Lutsu «Kevades», kui õpetaja Laur talle viiuli kinkis.»

Kallis kingitus kulus marjaks ära, seda kasutas Karl oma esimese raadiosaatja valmistamiseks. Noormehel kulus vaid mõni päev nokitsemist, kui värske amatöör Kallemaa ja vanameister Paide jälle rääkida said, nüüd aga juba raadio teel.

Eesti Raadioamatööride Ühing registreeriti Eesti siseministeeriumis 1. märtsil 1935. See tähistas ametliku ja organiseeritud raadioamatörismi algust Eesti Vabariigis. Oma jaamaloa ja kutsungi ES5D omandas Karl Kallemaa 1936. aastal.

Sel aastal toimus Karli isiklikus elus tähtis sündmus: noormees abiellus oma kallima Hiljaga (snd Kahru) kes jäi talle heaks kaasteeliseks elu lõpuni. Kahte armastust, oma kaasa ja hobi vastu, oli kindlasti omajagu raske jagada, aga näib, et kompromiss leiti.

Koduses raadiotoas veetis Karl pikki tunde nii päeval kui ka öösel, eriti neil aegadel, mil raadiolainete levikuks oli soodne ilm või oli käimas järjekordne võistlus. Nii ei olnud harvad juhud, kui noor abielumees kikivarvul keset ööd magamistoast raadioaparatuuri taha hiilis.

Öised tunnid raadiojaama taga tasusid vaeva ära. 1938. aasta ajalehtedest loeme, et uut energilist Karl Kallemaa ES5D-kutsungiga jaama on kuulda olnud isegi New Yorgis. Noore amatööri enda sõnul oli Euroopa lühilainejaamade kõrval paremini kuulda just Kanada ja teisi Põhja-Ameerika omi. 25. mai Järva Teataja kirjutab: «Teatud mõõdul on meie raadioamatööridel ka teeneid meie kodumaa tutvustamiseks välisriikidega. Nii märkis K. Kallemaa, et Ameerikas, kus Eestiga ühenduse pidamine seni veel haruldus, tihti küsitakse, kus Eesti riik asub.»

28. oktoobri Wirumaa Teataja jutustab taas Karl Kallemaa raadiosaavutustest, kirjeldades seejärel lähemalt raadioamatööride omavahelist suhtlemist: «Harilikult aga pajatatakse inglise keeles ning töötamise aja kestel on Kallemaale näiteks siginenud Inglismaale ja mujalegi häid sõpru, kellega vahetevahel juteldakse kuni tund ja enamgi. Räägitakse enesest, oma saatjast, kohast kus asutakse jne, kuid heaks kombeks on, et rahva majanduslikust, poliitilisest ja muust sarnasest olukorrast ei räägita. See ei mahuks enam raadioamatörismi põhimõtetesse, milleks on rahvaste lähendamine ja sõprussidemete loomine.»